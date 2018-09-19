Водитель внедорожника проигнорировал светофор

Автомобилист пронесся на красный сигнал.

В социальной сети «ВКонтакте» разместили видео очередного нарушения правил дорожного движения в Липецке. На тот раз видеорегистратора зафиксировал поведение водителя белого внедорожника.







На записи видно, как иномарка лихо съезжает с Петровского спуска, игнорируя сигнал светофора у пешеходного перехода.