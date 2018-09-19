Происшествия

сегодня, 09:24

Водитель внедорожника проигнорировал светофор

16 1306
#нарушение ПДД #автохам
Водитель внедорожника проигнорировал светофор

Автомобилист пронесся на красный сигнал.

В социальной сети «ВКонтакте» разместили видео очередного нарушения правил дорожного движения в Липецке. На тот раз видеорегистратора зафиксировал поведение водителя белого внедорожника.



На записи видно, как иномарка лихо съезжает с Петровского спуска, игнорируя сигнал светофора у пешеходного перехода.
16 1306
#нарушение ПДД #автохам

Комментарии (16)

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Евгений

9 секунд назад
Аварии из за уродов у которых нужно прокладку между рулем и сиденьем менять, а тут ничего «лихого» и «пронесся» не вижу
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Наташа

3 минуты назад
Правильно сдавать надо таких уродов глядишь и аварий будет меньше
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однако

4 минуты назад
наказывают не за то,что сделал,а за то, что попался)))
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однако

5 минут назад
попался-отвечай
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олег

19 минут назад
Дятел ты гребаный, сам себе бл.я режиссер иди, чмо. Надеюсь ты читаешь. Якорь тебе в жопу.
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Судья Дред

21 минуту назад
Я Дятел-Стукачёк
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гостья

30 минут назад
Дикость колхоза, вот когда ваш родственник или близкий встретится с таким нарушителем, посмотрим, как вы будете говорить. А так, побольше таких видео и пусть закидают хоть весь инет
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Светлана

30 минут назад
Проехали две машины на красный. Расстрелять, однозначно.
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липчанин

40 минут назад
вы лучше до конца видео досмотрите)))
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Дикость колхоза

51 минуту назад
И что? Да таких навалом, давайте все накидаем видео г48, вот и будет миллион новостей.
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