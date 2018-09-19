Происшествия
сегодня, 09:24
Водитель внедорожника проигнорировал светофор
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Автомобилист пронесся на красный сигнал.
В социальной сети «ВКонтакте» разместили видео очередного нарушения правил дорожного движения в Липецке. На тот раз видеорегистратора зафиксировал поведение водителя белого внедорожника.
На записи видно, как иномарка лихо съезжает с Петровского спуска, игнорируя сигнал светофора у пешеходного перехода.
На записи видно, как иномарка лихо съезжает с Петровского спуска, игнорируя сигнал светофора у пешеходного перехода.
16 1306
Евгений
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Светлана
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Дикость колхоза