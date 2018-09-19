Общество

сегодня, 09:17

Велопробеги внесут изменения в работу городского транспорта

3 470
#транспорт
Велопробеги внесут изменения в работу городского транспорта

В связи проведением велопарадов 21 и 22 сентября в работу городского транспорта общего пользования будут внесены изменения.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, 21 сентября ориентировочно с 07:00 до 09:00 в период проведения велопробега в рамках всероссийской акции «На работу на велосипеде» по маршруту: пл.Мира – пр.Мира – ул.9 мая – ул.Марины Расковой – пл.Металлургов, 2 (музей ПАО «НЛМК») движение автобусов муниципальных маршрутов регулярных перевозок № 7 «О», 8, 17, 22, 27, 28, 30, 33, 40А, 306, 308, 308К, 317, 321, 322, 325, 330, 332, 342, 353 при прохождении вышеуказанных улиц колонной участников будет осуществляться в режиме ожидания.

22 сентября ориентировочно с 21:00 до 22:45 во время велопробега по маршруту: СК «Звездный» - ул.Космонавтов – ул.Яна Берзина – ул.Водопьянова – кольцевая площадь – пр.Победы – пл.Победы – ул.Валентины Терешковой – СК «Звездный» движение автобусов муниципальных маршрутов регулярных перевозок № 1, 1т, 2, 2т, 8, 9, 12, 12т, 17, 22, 24, 24А, 27, 28, 30, 35, 36, 37, 40, 302, 306, 308К, 315, 317, 321, 322, 325, 330, 345, 346, 352, 353, 359 при прохождении колонной участников вышеуказанных улиц будет осуществляться в режиме ожидания.

По мере проезда участниками велопробегов вышеперечисленных улиц движение транспорта общего пользования будет восстанавливаться и осуществляться по утвержденным схемам согласно расписаниям.


3 470
#транспорт

Комментарии (3)

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Павел

сегодня, 09:48
Отправление от Матырского 6:09, 6:21, 7:09; от ж/д вокзала 15:57, 16:21, 16:45, 19:45
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Павел

сегодня, 09:47
Да, в отличие от традиционного 40, который идёт по ул. З. Космодемьянской, 40А идёт по пр. Мира через новое заводоуправление, а далее по Ферросплавной.
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Интересно ?

сегодня, 09:27
В Липецке есть маршрут №40А?
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