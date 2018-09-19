Общество

22 минуты назад

Молодая женщина и пенсионерка отдали мошенникам почти 50 000 рублей

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#мошнничество
Молодая женщина и пенсионерка отдали мошенникам почти 50 000 рублей

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано два факта мошенничества. 

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в Добровский отдел полиции обратилась 26-летняя женщина, которая 7 сентября перевела преступникам 29 500 рублей, получив смс-сообщение о денежном выигрыше. В Долгоруковское отделение полиции обратилась 85-летняя пенсионерка с заявлением о том, что 12 сентября в её квартиру под видом социального работника проникла мошенница, которая по предлогом обмена денег завладела 20 000 рублей.

Возбуждены уголовные дела. Расследование проводят Добровский отдел полиции и Долгоруковское отделение полиции.
1 229
#мошнничество

Комментарии (1)

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Как так

11 минут назад
Ну ладно в 85 лет можно повестись на всякую ересь, но в 26 лет так ТУПИТЬ - это уже верх идиотизма
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