Молодая женщина и пенсионерка отдали мошенникам почти 50 000 рублей

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано два факта мошенничества.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в Добровский отдел полиции обратилась 26-летняя женщина, которая 7 сентября перевела преступникам 29 500 рублей, получив смс-сообщение о денежном выигрыше. В Долгоруковское отделение полиции обратилась 85-летняя пенсионерка с заявлением о том, что 12 сентября в её квартиру под видом социального работника проникла мошенница, которая по предлогом обмена денег завладела 20 000 рублей.



Возбуждены уголовные дела. Расследование проводят Добровский отдел полиции и Долгоруковское отделение полиции.