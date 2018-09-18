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Липецкая вечЁрка: смертельная авария, переезд «чебурашки» и арбуз-гигант
Представляем вам обзор наиболее обсуждаемых и интересных событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей во вторник,18 сентября.
Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение насчет просьбы лебедянского садиста смягчить приговор. Еще на стадии следствия дела о жестоком истязании жительницы Лебедяни, возлюбленной садиста, мужчина просил применить к нему расстрел. Теперь же он, наоборот, не согласен с наказанием в виде девяти лет колонии строгого режима.
Во вторник развернулось живое обсуждение по теме переезда «чебурашки» - арт-объекта на площади Революции. По мнению вице-мэра Липецка Михаила Щербакова, «чебурашка» украсит пустынный сквер на улице Белана. Перед тем, как его переместят на окраину города, инсталляцию отмоют и отреставрируют на одной из строительных баз.
Горячо в комментариях к новости об обмане стариков. На этот раз мошенники остались ни с чем. У пенсионера было только 110 тысяч, мошенники согласились на эти деньги, и он отправился к банкомату. У него пожилой мужчина опросил прохожую помочь в переводе денег. Женщина, услышав историю пенсионера, предположила, что его пытаются обмануть.
Между тем, особо импонирует читателям сообщение про то, что самые большие арбузы в России достаются липчанам. Самый тяжелый арбуз в России этим летом продали в Липецкой области. Гигантский арбуз весил 17 килограммов 140 граммов.