Погода в Липецке

сегодня, 17:37

В Липецкой области сухо и до +25

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В Липецкой области сухо и до +25

В ближайшие трое суток территория Липецкой области окажется под влиянием антициклона, осадки маловероятны. Температурный фон будет расти с каждым днем. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-19 градусов тепла, что на 4-8 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 5 до 10 градусов тепла, днем температура составит от 20 до 25 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от +6 до +8 градусов, днем от 21 до 23 градусов тепла.
 
День 19 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1949 году – 2 градуса мороза.

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Комментарии (1)

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Мотя

46 минут назад
Когда я мужу говорю: сухо, он понимает и не пристает. А он моложе меня на 10 лет
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