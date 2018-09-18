сегодня, 17:37
В Липецкой области сухо и до +25
В ближайшие трое суток территория Липецкой области окажется под влиянием антициклона, осадки маловероятны. Температурный фон будет расти с каждым днем. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-19 градусов тепла, что на 4-8 градусов выше климатической нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от +6 до +8 градусов, днем от 21 до 23 градусов тепла.
День 19 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1949 году – 2 градуса мороза.
Мотя