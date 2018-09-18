Общество

23 минуты назад

На стадионе «Металлург» установят систему распознавания лиц

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#металлург
На стадионе «Металлург» установят систему распознавания лиц

Стадион «Металлург» оснастят современной системой видеонаблюдения. Он включает в себя 25 уличных IP-видеокамер, работающих круглые сутки, гибридные и сетевые видеорегистраторы, металлорамки и вспомогательную технику. 

Самым дорогим приобретение станет модуль распознавания лиц. В память этого аппарата можно внести данные о 1 000 людей. Если кто-то из них появится на стадионе, его можно будет быстро вычислить. 

Электронный аукцион на определение подрядчика планируют провести 21 сентября. На монтаж оборудования и его запуск отведено 20 дней с момента заключения контракта.

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#металлург

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