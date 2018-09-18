На стадионе «Металлург» установят систему распознавания лиц

Стадион «Металлург» оснастят современной системой видеонаблюдения. Он включает в себя 25 уличных IP-видеокамер, работающих круглые сутки, гибридные и сетевые видеорегистраторы, металлорамки и вспомогательную технику.

Самым дорогим приобретение станет модуль распознавания лиц. В память этого аппарата можно внести данные о 1 000 людей. Если кто-то из них появится на стадионе, его можно будет быстро вычислить.

Электронный аукцион на определение подрядчика планируют провести 21 сентября. На монтаж оборудования и его запуск отведено 20 дней с момента заключения контракта.