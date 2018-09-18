Общество

51 минуту назад

В Липецке проходят российско-индийские авиационные учения «Авиаиндра-2018»

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#учения
В Липецке проходят российско-индийские авиационные учения «Авиаиндра-2018»

На базе Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России стартовало совместное российско-индийское летно-тактическое учение «Авиаиндра-2018».

В составе индийской делегации прибыли около 20 летчиков истребительной, штурмовой, армейской и военно-транспортной авиации, а также специалисты инженерно-авиационной службы, группы руководства полетами, службы безопасности полетов и другие.

В учении на двух авиационных полигонах в Липецкой и Воронежской областях задействованы самолеты Су-30СМ, МиГ-29, Су-25, Ан-26, вертолеты Ми-8 Воздушно-космических сил.

В ходе полетов российские и индийские экипажи отработают боевое применение ракетного, бомбового и стрелкового вооружения по наземным целям, элементы воздушного боя, высадку тактического десанта, посадку на укороченную взлетно-посадочную полосу и другие задачи.

Летно-тактическое учение «Авиаиндра-2018» продлится до 29 сентября, сообщает пресс-служба минобороны.

1 267
#учения

Комментарии (1)

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Владимир

15 минут назад
Уже удаорили по нашему ил в Сирии. И опять Путя утрется
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