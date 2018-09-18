Пьяный липчанин получил нож в спину из-за бутылки коктейля

Советский районный суд Липецка вынес приговор по делу о гибели от ножа жителя города.

Как установил суд, семейный конфликт разгорелся утром. Женщина была дома, и еще до полудня к дверям квартиры пришел ее пьяный сожитель. Мужчина даже не мог самостоятельно открыть дверь. Женщина пустила его домой, пожурила за запой, но мужчина был агрессивно настроен и не желал прекращать пить. Его сожительница решила отнять у него баклажку коктейля и вылить ее, но мужчина не дал ей это сделать и пополз в сторону дивана и журнального столика, где лежал нож. Подсудимая оказалась быстрее, она схватилась за нож и воткнула его в спину пьяного мужчины. Липчанка сразу же спохватилась и вызвала медиков, но сожитель умер на месте преступления.

Следствие квалифицировало действия женщины как убийство, но суд счел, что имело место нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть — ч.4 ст.111 УК РФ. В ходе рассмотрения дела подсудимая заявила, что не хотела убивать сожителя, а боялась за свою жизнь и здоровье. Тот, когда выпивал, часто ее бил: на лице женщины множество шрамов от его ударов. И на этот раз, напившись, мужчина кричал, что убьет ее, и потянулся за ножом.

Суд признал женщину виновной в смерти липчанина и приговорил ее к шести годам заключения в колонии общего режима. Кроме этого, липчанка должна возместить матери погибшего моральный вред в 400 000 рублей.