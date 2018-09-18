Жителей области просят о помощи в розыске пропавшей без вести пенсионерки

70-летняя Анна Щеглова пропала в конце мая.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 21 мая этого года 70-летняя Анна Щеглова самовольно покинула отделение сестринского ухода Воловской РБ ГУЗ «Тербунская МРБ» и с тех пор не дает о себе знать.



Приметы: на вид 65-70 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы седые, глаза голубые. При ходьбе хромает.



Была одета: синий халат с изображением белых цветов, толстовка темно-зеленого цвета, платок темного цвета, тапки синего цвета.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просьба сообщить по телефонам: 8(4742) 369-536, 369-160, 369-316 или 02.

