Общество

46 минут назад

Судебные приставы посетят липецких рыбаков

465
#штраф #рыбалка
Судебные приставы посетят липецких рыбаков

25 рыбаков в установленный законом срок не оплатили административные штрафы, наложенные на них в липецком отделе государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов Азово-Черноморского  территориального управления Росрыболовства. 

На каждого должника подготовлены  и направлены материалы для возбуждения исполнительного производства, сообщает липецкий филиал Росрыболовства. 

Способов принудительной оплаты штрафа несколько — от ареста части имущества до автоматического списания долга с банковского счета. В ведомстве ожидают, что судебные приставы взыщут с нарушителей более 60 000 рублей. Эти деньги поступят в госказну.  

465
#штраф #рыбалка

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