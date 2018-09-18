Судебные приставы посетят липецких рыбаков

25 рыбаков в установленный законом срок не оплатили административные штрафы, наложенные на них в липецком отделе государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.

На каждого должника подготовлены и направлены материалы для возбуждения исполнительного производства, сообщает липецкий филиал Росрыболовства.



Способов принудительной оплаты штрафа несколько — от ареста части имущества до автоматического списания долга с банковского счета. В ведомстве ожидают, что судебные приставы взыщут с нарушителей более 60 000 рублей. Эти деньги поступят в госказну.



