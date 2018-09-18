Происшествия

58 минут назад

Пенсионера от перечисления мошенникам 110 000 рублей удержала прохожая

4 792
#мошенничество
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Пенсионера от перечисления мошенникам 110 000 рублей удержала прохожая

Сотрудники полиции разыскивают мошенников, которые пытались выманить у пожилого жителя Липецкой области крупную сумму.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, преступники позвонили на домашний телефон 76-летнего жителя Добринского района позвонили неизвестные и под предлогом освобождения от уголовной ответственности родственника, попавшего в ДТП, предложили перевести им 380 тысяч рублей. У пенсионера было только 110 тысяч, мошенники согласились на эти деньги, и он отправился к банкомату. 

У него пожилой мужчина опросил прохожую помочь в переводе денег. Женщина, услышав историю пенсионера, предположила, что его пытаются обмануть. После этого добринец отказался от перевода и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Расследование проводит ОМВД России по Добринскому району.

4 792
#мошенничество
1

Комментарии (4)

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22 минуты назад
Просто раньше не было таких "умников", люди проще были и доверчивее. Даже государство не обманывало!!!!!!Все было стабильно (хоть и бедно). Вот пожилые люди и доверчивые поэтому, молодежь не обманешь!
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ТИН ПУ

23 минуты назад
Очень жаль нынешних пенсионеров. Им очень тяжело адаптироваться к жизни с таким высоким уровнем прогресса. Мои родители пенсионеры и если такой ублюдок позвонит и выманит у них накопленные похоронные сбережения сделаю все чтоб найти и руки переломать.
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))))

38 минут назад
Ума нет, а бабло есть... В Липецке только так, умному здесь не заработать. И не выжить...
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жил

45 минут назад
жил а ума не нажил,так дураком и умрет
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