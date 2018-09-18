Пенсионера от перечисления мошенникам 110 000 рублей удержала прохожая

Сотрудники полиции разыскивают мошенников, которые пытались выманить у пожилого жителя Липецкой области крупную сумму.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, преступники позвонили на домашний телефон 76-летнего жителя Добринского района позвонили неизвестные и под предлогом освобождения от уголовной ответственности родственника, попавшего в ДТП, предложили перевести им 380 тысяч рублей. У пенсионера было только 110 тысяч, мошенники согласились на эти деньги, и он отправился к банкомату.



У него пожилой мужчина опросил прохожую помочь в переводе денег. Женщина, услышав историю пенсионера, предположила, что его пытаются обмануть. После этого добринец отказался от перевода и обратился в полицию.



Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Расследование проводит ОМВД России по Добринскому району.



