Общество

сегодня, 14:07

В Лебедяни стартуют выборы мэра

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#выборы. мэр #Лебедянь
В Лебедяни стартуют выборы мэра

Выбрать главу города предстоит депутатам

В связи с окончанием срока полномочий нынешнего мэра Лебедяни Алексея Хрипчанко, сессия горсовета вынесла решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на эту должность.

Создана комиссия из трех человек, которая будет принимать документы от претендентов. Срок подачи документов для участия в выборах – до 10 октября. 15 октября в Лебедяни пройдут конкурсные испытания.

Утвердит кандидатуру мэра Совет депутатов Лебедяни.

От кандидатур требуется стандартный пакет гражданских документов, справки о доходах/расходах кандидата и членов его семьи, и, самое главное – 5-летнюю концепцию развития города.

Алексей Хрипченко стал самым первым мэром города в новейшей истории Лебедяни после учреждения этого поста в 2005 году, в первый раз пробыл в данной должности 2,5 года (2005-2008 год). Вновь был избран главой администрации Лебедяни осенью 2013 года.

В апреле 2008 года Алексей Хрипченко подал заявление о досрочном сложении с себя обязанностей главы по собственному желанию. После ухода с поста главы Лебедяни Хрипченко занимал должность директора дорожной передвижной механизированной колонны «Лебедянская» филиала ЗАО «Липецкагродорстрой».

8 сентября 2013 года на выборах Главы Лебедяни Алексей Хрипченко набрал 52,53 процента голосов избирателей (за него проголосовали 2862 лебедянца) и, таким образом, был избран мэром Лебедяни.

 

 

 

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#выборы. мэр #Лебедянь

Комментарии (5)

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алисия

6 минут назад
не выборы, а будет комиссия из 3 человек принимать документы желающих занять эту должность , а они будут решать такой бред в этой комиссии Сныткин, предприниматель, ясно он будет своего кого ни будь пропихивать, и как это не выбирать мэра не понимаю, один ворочал, город похож на помойку теперь еще кто придет воровать
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а где надпись-

35 минут назад
пенсию украли?
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Просто Липецк

43 минуты назад
ЕР можно готовиться к банкету!
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татупеД

сегодня, 14:29
Везет, у них выборы. А нам подогнали))))
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Депутат

сегодня, 14:18
Выбо-оры выборы! Кандидаты в лидеры!
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