В Лебедяни стартуют выборы мэра

Выбрать главу города предстоит депутатам

В связи с окончанием срока полномочий нынешнего мэра Лебедяни Алексея Хрипчанко, сессия горсовета вынесла решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на эту должность.

Создана комиссия из трех человек, которая будет принимать документы от претендентов. Срок подачи документов для участия в выборах – до 10 октября. 15 октября в Лебедяни пройдут конкурсные испытания.

Утвердит кандидатуру мэра Совет депутатов Лебедяни.

От кандидатур требуется стандартный пакет гражданских документов, справки о доходах/расходах кандидата и членов его семьи, и, самое главное – 5-летнюю концепцию развития города.

Алексей Хрипченко стал самым первым мэром города в новейшей истории Лебедяни после учреждения этого поста в 2005 году, в первый раз пробыл в данной должности 2,5 года (2005-2008 год). Вновь был избран главой администрации Лебедяни осенью 2013 года.

В апреле 2008 года Алексей Хрипченко подал заявление о досрочном сложении с себя обязанностей главы по собственному желанию. После ухода с поста главы Лебедяни Хрипченко занимал должность директора дорожной передвижной механизированной колонны «Лебедянская» филиала ЗАО «Липецкагродорстрой».

8 сентября 2013 года на выборах Главы Лебедяни Алексей Хрипченко набрал 52,53 процента голосов избирателей (за него проголосовали 2862 лебедянца) и, таким образом, был избран мэром Лебедяни.