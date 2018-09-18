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Российские депутаты снизили себе штраф за прогул заседания

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#Госдума #штраф
Российские депутаты снизили себе штраф за прогул заседания

Госдума сократила размер штрафа депутатам за прогулы пленарных заседаний. Соответствующее постановление было принято на заседании во вторник.

Госдума на заседании приняла проект постановления о внесении изменений в регламент нижней палаты парламента, в частности, снижается штраф за отсутствие депутата на заседании, - сообщает "Агентство Москва".

«Принимается единогласно постановление. Уважаемые коллеги, крайне важно, чтобы у нас был консенсус по тем решениям, которые касаются каждого из нас», - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Так, документом предусматривается снижение материального наказания за отсутствие на заседании палаты без уважительной причины – с 1/6 до 1/9 от зарплаты за каждое пропущенное заседание.

Кроме того, вносятся изменения в порядок регистрации депутатов на пленарных заседаниях. Уточняется, что сделать это можно не только с помощью электронной карточки или личного письменного заявления, но и путем заявления о своем присутствии с рабочего места в зале заседания.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
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#Госдума #штраф

Комментарии (1)

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Нам

39 минут назад
вообще не нужны депутаты они против народа
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