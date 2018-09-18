Общество

38 минут назад

Городище в день фестиваля «Вкусный город» обнесут специальным ограждением

5 497
#«Вкусный город»
Городище в день фестиваля «Вкусный город» обнесут специальным ограждением

Организацию фестиваля гастрономических праздников «Вкусный город», который пройдет 22 сентября в пяти районах областного центра, обсудили на совещании под председательством первого заместителя главы администрации города Дмитрия Аверова. 

Как сообщает пресс-служба мэрии, на фестивале будут работать пять «вкусных» площадок. Так, на обновленном Городище состоится праздник уличной еды, сладкоежек ожидает программа «Я в шоколаде» в ТРЦ «Ривьера». Ценителей народной кулинарии ждут на «Сокольские пироги» в парке Свободный Сокол. На площади Клименкова отметят «Картошкин день», а возле ДК «Матыра» к этому времени будет готова «Тыквенная каша». Организацию мероприятий курирует департамент культуры и туризма. 

Согласно распоряжению, подписанному главой города Сергеем Ивановым, департамент образования подготовит выставку декоративно-прикладного творчества школьников, которая будет представлена на гастрономическом празднике «Тыквенная каша». Здесь же будут работать спортивно-игровые площадки, подготовленные  департаментом по физической культуре и спорту. Управления округами пригласят к участию в «Тыквенной каше» представителей садоводческих товариществ. 

Департаменту дорожного хозяйства и благоустройства поручено благоустроить площадки фестиваля и убрать территории после окончания мероприятий. Управление потребительского рынка обеспечит торговое обслуживание участников в местах проведения праздников. Для безопасности горожан управление по делам ГО и ЧС установит ограждение возле общественной территории «Липецкое городище». На случай возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций организуют дежурство аварийных и диспетчерских служб. За общественным порядком в местах проведения мероприятий будут следить сотрудники полиции. 

 

 
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#«Вкусный город»

Комментарии (5)

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Просто Липецк

1 минуту назад
Ольга, и, вроде как, коммунисты планируют акцию на 22-е...
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Чурек

4 минуты назад
Как тама паставить шаурма торговать???
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Ольга

27 минут назад
Ну опять сгонять бюджетников на городище, ведь голодные пенсионеры и знать не будут, что подачку будут давать. Уже не знают, как использовать это городище. Екатерину туда взгромоздите на кобыле.
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Владимир

29 минут назад
Надо мэрию обнести специальным забором и некого оттуда не вы пускать .
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Баба Нюра

29 минут назад
Мине чё разорваться?
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