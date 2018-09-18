Общество

42 минуты назад

В колонии Липецкой области пустили родственников заключенных

5 498
#УФСИН
В колонии Липецкой области пустили родственников заключенных

Родственники дегустировали пайку и смотрели концерты

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, в сентябре в исправительных учреждениях Липецкой области прошли ставшие уже традиционными Дни милосердия. В эти дни исправительные колонии области посетили родители и близкие родственники осуждённых. 

Для родственников были организованы знакомства с исправительными учреждениями, на которых гостям показали помещения отрядов, производственные мастерские, столовые. Приехавшие в эти дни родственники в любой из колоний ознакомились с обеденным меню, каждый желающий смог попробовать приготовленные здесь блюда.

В клубах на территории исправительных учреждений силами осужденных для гостей были организованы концерты художественной самодеятельности и чаепития, на которых в непринуждённой обстановке родственники осуждённых смогли пообщаться с руководством УФСИН России по Липецкой области и исправительных учреждений, а также задать интересующие их вопросы.

5 498
#УФСИН

Комментарии (5)

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смотреть противно

2 минуты назад
показуха
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Гость

3 минуты назад
Куларес, это у тебя вместо мозгов КУЛАРЕС!
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Куларес

6 минут назад
Перешла с калиткой у тебя в голове червяк
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Б..с

8 минут назад
А я её вручную вспоминал!
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Пюрешка с котлеткой.

20 минут назад
Какое милосердие может быть к преступникам? А родственникам не противно туда приезжать?
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