В колонии Липецкой области пустили родственников заключенных

Родственники дегустировали пайку и смотрели концерты

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, в сентябре в исправительных учреждениях Липецкой области прошли ставшие уже традиционными Дни милосердия. В эти дни исправительные колонии области посетили родители и близкие родственники осуждённых.

Для родственников были организованы знакомства с исправительными учреждениями, на которых гостям показали помещения отрядов, производственные мастерские, столовые. Приехавшие в эти дни родственники в любой из колоний ознакомились с обеденным меню, каждый желающий смог попробовать приготовленные здесь блюда.

В клубах на территории исправительных учреждений силами осужденных для гостей были организованы концерты художественной самодеятельности и чаепития, на которых в непринуждённой обстановке родственники осуждённых смогли пообщаться с руководством УФСИН России по Липецкой области и исправительных учреждений, а также задать интересующие их вопросы.