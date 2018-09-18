42 минуты назад
В колонии Липецкой области пустили родственников заключенных
Родственники дегустировали пайку и смотрели концерты
Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, в сентябре в исправительных учреждениях Липецкой области прошли ставшие уже традиционными Дни милосердия. В эти дни исправительные колонии области посетили родители и близкие родственники осуждённых.
Для родственников были организованы знакомства с исправительными учреждениями, на которых гостям показали помещения отрядов, производственные мастерские, столовые. Приехавшие в эти дни родственники в любой из колоний ознакомились с обеденным меню, каждый желающий смог попробовать приготовленные здесь блюда.
В клубах на территории исправительных учреждений силами осужденных для гостей были организованы концерты художественной самодеятельности и чаепития, на которых в непринуждённой обстановке родственники осуждённых смогли пообщаться с руководством УФСИН России по Липецкой области и исправительных учреждений, а также задать интересующие их вопросы.
смотреть противно
Гость
Куларес
Б..с
Пюрешка с котлеткой.