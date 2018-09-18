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Археологи обнаружили в Ельце поселение каменного века

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#археология #
Археологи обнаружили в Ельце поселение каменного века

В сентябре археологическая экспедиция Липецкой областной научной общественной организации «Археолог» под руководством кандидата исторических наук, доцента института, истории, права и общественных наук Бессуднова Александра Николаевича провела широкомасштабные археологические исследования у села Трубицино Елецкого района. Основными участниками работ стали сотрудники ЛОНОО «Археолог» и студенты ЛГПУ.

На мезолитической стоянке позднего каменного века (9-7 тыс. до н.э.) Трубицино – 5 выявлены многочисленные орудия древних людей, изготовленные из кремня и кварцита.

Характер орудийного комплекса, в котором преобладают орудия деревообработки: топоры, тёсла, долота и расположение стоянки – на самом краю террасы реки Быстрая Сосна позволяют предположить, что на этом месте древние люди могли изготавливать деревянную лодку-долблёнку, сообщает пресс-служба ЛГПУ.

Фото: spu-lipetsk.ru

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#археология #

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