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Археологи обнаружили в Ельце поселение каменного века
В сентябре археологическая экспедиция Липецкой областной научной общественной организации «Археолог» под руководством кандидата исторических наук, доцента института, истории, права и общественных наук Бессуднова Александра Николаевича провела широкомасштабные археологические исследования у села Трубицино Елецкого района. Основными участниками работ стали сотрудники ЛОНОО «Археолог» и студенты ЛГПУ.
Характер орудийного комплекса, в котором преобладают орудия деревообработки: топоры, тёсла, долота и расположение стоянки – на самом краю террасы реки Быстрая Сосна позволяют предположить, что на этом месте древние люди могли изготавливать деревянную лодку-долблёнку, сообщает пресс-служба ЛГПУ.
Фото: spu-lipetsk.ru