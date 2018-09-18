Происшествия

сегодня, 12:26

41-летний липчанин зарезал спящего обидчика

6 946
#убийство
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41-летний липчанин зарезал спящего обидчика

Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела об убийстве 39-летнего липчанина задержан и заключен под стражу подозреваемый в особо тяжком преступлении. Действия 41-летнего мужчины следствием квалифицированы по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, по данным следствия, 14 сентября в квартире дома по улице Ибаррури компания липчан распивала спиртные напитки. Между собутыльниками вспыхнула ссора, в ходе которой 39-летний липчанин несколько раз ударил оппонента кулаком. Тот в свою очередь, затаив обиду, дождался, когда все уснут, взял нож и ударил обидчика в живот. Испугавшись последствий, он обратился за помощью к соседям и попросил вызвать бригаду медиков. С колото-резаным ранением потерпевший был госпитализирован, однако,  несмотря на оказание медицинской помощи, скончался в больнице.  

Подозреваемый в убийстве был задержан отрядом вневедомственной охраны Росгвардии и на время предварительного следствия заключен под стражу. Вину в совершении преступления признал и дал показания об обстоятельствах произошедшего, которые подтвердил при их проверке на месте преступления.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

За данное преступление УК РФ предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
6 946
#убийство
1

Комментарии (6)

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Ростов

1 минуту назад
123, читай- и поймёшь
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123

20 минут назад
Ростов, кого убили?
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Ростов

24 минуты назад
Мотя, кстати это будет не так уж и сложно. Потому что срешь ты на многих ветках. Вешайся, урод.
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Ростов

26 минут назад
Мотя, слышь , ты падаль. Убили моего племянника. Я приложу все усилия , что бы тебя вычислить по lp. Тогда поговорим. Можешь начинатьуже сейчас сраться в штаны.
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Олег

52 минуты назад
Мотя, сгинь ты,падаль
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Мотя

сегодня, 12:42
Самоликвидация. Квантовый переход. Земля очищается от нечисти
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