сегодня, 12:26
41-летний липчанин зарезал спящего обидчика
Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела об убийстве 39-летнего липчанина задержан и заключен под стражу подозреваемый в особо тяжком преступлении. Действия 41-летнего мужчины следствием квалифицированы по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Подозреваемый в убийстве был задержан отрядом вневедомственной охраны Росгвардии и на время предварительного следствия заключен под стражу. Вину в совершении преступления признал и дал показания об обстоятельствах произошедшего, которые подтвердил при их проверке на месте преступления.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
За данное преступление УК РФ предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
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