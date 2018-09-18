41-летний липчанин зарезал спящего обидчика

Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела об убийстве 39-летнего липчанина задержан и заключен под стражу подозреваемый в особо тяжком преступлении. Действия 41-летнего мужчины следствием квалифицированы по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, по данным следствия, 14 сентября в квартире дома по улице Ибаррури компания липчан распивала спиртные напитки. Между собутыльниками вспыхнула ссора, в ходе которой 39-летний липчанин несколько раз ударил оппонента кулаком. Тот в свою очередь, затаив обиду, дождался, когда все уснут, взял нож и ударил обидчика в живот. Испугавшись последствий, он обратился за помощью к соседям и попросил вызвать бригаду медиков. С колото-резаным ранением потерпевший был госпитализирован, однако, несмотря на оказание медицинской помощи, скончался в больнице.



Подозреваемый в убийстве был задержан отрядом вневедомственной охраны Росгвардии и на время предварительного следствия заключен под стражу. Вину в совершении преступления признал и дал показания об обстоятельствах произошедшего, которые подтвердил при их проверке на месте преступления.



В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.



За данное преступление УК РФ предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

