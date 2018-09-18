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16 минут назад

«Крымский титан» подтвердил разрушение дамбы со стороны Украины

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#Крымский титан #разрушение дамбы на Украине
«Крымский титан» подтвердил разрушение дамбы со стороны Украины

Директор предприятия "Крымский титан" Андрей Акулов подтвердил, что дамба, отделяющая кислотонакопитель завода от озера Сиваш, частично разрушена с украинской стороны.

Семикилометровая дамба, разделяющая кислотонакопитель предприятия "Крымский титан" в Армянске и озеро Сиваш, была искусственно нарушена при невыясненных пока обстоятельствах. Об этом заявил директор крымского филиала ООО "Титановые инвестиции" Андрей Акулов.

- Примерно половина дамбы находится на территории России, а другая половина - на территории Украины, - рассказал Акулов во время осмотра кислотонакопителя. - За целостностью дамбы мы следим и сейчас подтверждаем, что дамба частично разрушена на территории Украины. Что стало причиной разрушения - вопрос к компетентным органам. Мы обнаружили разрушение в пятницу и обратились в ФСБ, чтобы они проверили это сооружение.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что версия о причастности Украины к обострению экологической ситуации на севере Крыма считается одной из шести рабочих. К этому подводят два обстоятельства. Во-первых, часть акватории отстойника "Крымского титан" исторически расположена на территории Украины, а значит нельзя исключать сбросов в этот водоем химических веществ с той стороны. Во-вторых, в последние дни зафиксировано превышение ПДК хлористого водорода, который не образуется в результате деятельности предприятий крымского химпрома.

В то же время пока не ясно, могла ли соленая вода из Сиваша или другие химические вещества, способные вызвать реакцию с содержащейся в техническом водоеме серной кислотой, попасть в кислотонакопитель через частично разрушенную дамбу.

Напомним, 24 августа жители Армянска и окрестных сел обнаружили на улице и даже на бытовой утвари в своих квартирах ржавый маслянистый налет. Оперативно проверив все предприятия химпрома, специалисты достаточно быстро пришли к выводу, что источником химической напасти стал кислотонакопитель предприятия "Крымский титан", куда еще с советских времен сливались отходы производства, самое опасное из которых серная кислота. Сейчас, по оценкам специалистов, ее там около 864 тысяч тонн. А общая площадь накопителя - порядка 42 квадратных километра. Члены созданного по решению Совета министров РК оперативного штаба сошлись во мнении, что выбросы спровоцировала сильная августовская жара и пересыхание технического водоема до критического уровня. Однако, как сообщил директор предприятия Андрей Акулов, в предыдущие годы уровень воды в кислотонакопителе опускался и до более низких отметок, но подобных выбросов не было.

В минувшую пятницу в Армянске на муниципальном уровне объявлен режим ЧС. Школьникам города продлены каникулы, - пишет "Российская газета".
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#Крымский титан #разрушение дамбы на Украине

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