Общество
38 минут назад
Арбуз-гигант продали в Липецкой области
Самый тяжелый арбуз в России этим летом продали в Липецкой области.
Такие сведения сообщает портал New Retail со ссылкой на данные производителя «Эвотор». Гигантский арбуз весил 17 килограммов 140 граммов.
Липецкая область попала в число лидеров по самым большим арбузам. Гиганты весом от 8,5 до 10 кг и обхватом в 87-90 см обычно попадают на прилавки Москвы, Воронежа, Липецка, Ярославля и Московской области.
По данным авторов отчета, самая печальная ситуация с арбузами сложилась в Магадане. Они не только самые дорогие в России (90 рублей за килограмм), но и самые маленькие — средний вес около 5 кг, обхват 71 см.
Липецкая область попала в число лидеров по самым большим арбузам. Гиганты весом от 8,5 до 10 кг и обхватом в 87-90 см обычно попадают на прилавки Москвы, Воронежа, Липецка, Ярославля и Московской области.
По данным авторов отчета, самая печальная ситуация с арбузами сложилась в Магадане. Они не только самые дорогие в России (90 рублей за килограмм), но и самые маленькие — средний вес около 5 кг, обхват 71 см.
Сергей 13
деятель
ТИН ПУ
У местных хачей торговцев
Ольга