Общество

38 минут назад

Арбуз-гигант продали в Липецкой области

5 736
#бахчевые #арбуз
Арбуз-гигант продали в Липецкой области

Самый тяжелый арбуз в России этим летом продали в Липецкой области. 

Такие сведения сообщает портал New Retail со ссылкой на данные производителя «Эвотор». Гигантский арбуз весил 17 килограммов 140 граммов.

Липецкая область попала в число лидеров по самым большим арбузам. Гиганты весом от 8,5 до 10 кг и обхватом в 87-90 см обычно попадают на прилавки Москвы, Воронежа, Липецка, Ярославля и Московской области. 

По данным авторов отчета, самая печальная ситуация с арбузами сложилась в Магадане. Они не только самые дорогие в России (90 рублей за килограмм), но и самые маленькие — средний вес около 5 кг, обхват 71 см. 

5 736
#бахчевые #арбуз

Комментарии (5)

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Сергей 13

9 минут назад
Опять пиписьки меряете?Больше нечего?
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деятель

20 минут назад
я вчера 18 кг купил
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ТИН ПУ

22 минуты назад
Я в этом году на 21кг покупал. Что за бред?
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У местных хачей торговцев

24 минуты назад
арбузы никогда не бывают меньше 12 кг при собственном весе 8 кг
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Ольга

25 минут назад
Кто, когда и где замерял? Потребительский рынок у себя на складе из изъятых?
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