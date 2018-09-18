20-летний парень вступился за мать и насмерть забил двух пенсионеров

Суд приговорил его к 12 годам заключения в колонии строгого режима.

Собранные Данковским межрайонным следственным отделом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 20-летнему местному жителю, виновному в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).



Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, 17 февраля 2018 года в дом подсудимого по приглашению его матери пришли трое местных жителей. Во время распития спиртных напитков гости стали оскорблять хозяйку дома. Сын, вступившись за мать, избил обидчиков, нанеся им удары ногами и кулаками, в том числе и в область головы. В результате закрытых черепно-мозговых травм гости скончались. Чтобы скрыть следы преступления, подсудимый на санках развез тела мужчин по разным улицам села: одно из них сбросил в овраг возле автодороги Данков - Воскресенское, а второе оставил у плотины местного пруда. На трупы наткнулись местные жители и сообщили в правоохранительные органы. Виновный в смерти пенсионеров был задержан и заключен под стражу.



Вину в совершении преступления парень признал еще на стадии предварительного следствия и дал подробные показания, которые подтвердил при их проверке на месте происшествия. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания свидетелей, результаты судебных экспертиз, протоколы следственных действий, что позволило суду вынести обвинительный приговор.



Виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

