Общество

сегодня, 11:18

Каждый пятый россиянин экономит на покупках

4 263
#доходы населения
Каждый пятый россиянин экономит на покупках

Эксперты связывают такую экономию с падением доходов.

Каждый пятый житель России стремится сэкономить на покупках. Об этом говорится в исследовании Mail.Ru Research и сервиса объявлений «Юла», с которым ознакомились «Известия»

Согласно статистике сайта «Юла», количество просмотров в Интернете товаров со скидкой на 26% превышает число переходов по ссылкам на предложения по исходной стоимости. 

Большая часть российских граждан ищет скидки как в онлайн-, так и в офлайн-магазинах, а также сравнивает перед покупкой стоимость товара на разных ресурсах. Поиском наименьшей стоимости в Сети в основном озабочены люди возрастной категории 25–44 лет. И лишь 12% потребителей покупают продукцию сразу. Мужчины и женщины оказались в равной степени экономными. 

Эксперты связывают такую экономию с падением доходов российских жителей в 2014 году. Однако, по их мнению, ситуация уже начала улучшаться. По данным Росстата, за первые семь месяцев 2018 года реальные денежные доходы граждан страны выросли на 2,6%, в то время как в предыдущие четыре года динамика была отрицательной. 
4 263
#доходы населения

Комментарии (4)

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вопрос

19 минут назад
Баба Нюра, а геркулес традиционный или нетрадиционный?
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Баба Нюра

23 минуты назад
А я не в чем себе не отказываю. Вчярась купила геркулес за 9 рублей, сягодня шикану и куплю пшано.
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хахаха

39 минут назад
нынче не шопинг,а зыринг. Посмотреть не значит купить.
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рррррррррр

43 минуты назад
доходы взлетели это точно......как была 17 тыщ так уже 7 лет.....
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