В России

сегодня, 11:15

Минстрой прогнозирует сокращение строительства частных домов

151
#строительство
Минстрой прогнозирует сокращение строительства частных домов

Ввод частных домов в России по итогам 2018 года уменьшится на 9% по сравнению с прошлым, а многоквартирных — вырастет на 8–15%. 

Об этом говорится в прогнозе Минстроя в справочных материалах к приоритетному проекту «Ипотека и арендное жилье», с которыми ознакомились «Известия».

Ведомство ожидает снижения ввода индивидуальных домов в 2018 году до 30 млн кв. м по сравнению с показателем 2017 года (33 млн кв. м). В то время как объемы многоквартирного строительства должны увеличиться на 8–15%, до 50–53 млн кв. м.

Эксперты считают, что снижение показателя по индивидуальному жилищному строительству может быть обусловлено особенностями учета в рамках «дачной амнистии», а спрос на квартиры подогревают доступная ипотека и опасения, связанные с валютными колебаниями.  


151
#строительство

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Минобороны назвало виновных в гибели российского самолета в Сирии
#Российский самолет сбит в Сирии
Минобороны назвало виновных в гибели российского самолета в Сирии

59 минут назад

В России
В Ростове подпольный игорный бизнес организовали среди гробов
В Ростове подпольный игорный бизнес организовали среди гробов

сегодня, 11:19

В России
Россиянам все чаще отказывают во въезде в Израиль
#Израиль
Россиянам все чаще отказывают во въезде в Израиль

сегодня, 10:05

В России
Во Владивостоке на 13 участках отменили итоги выборов главы Приморья
#Выборы в Приморье
Во Владивостоке на 13 участках отменили итоги выборов главы Приморья

сегодня, 09:55

В России
Минобороны сообщило о пропаже российского Ил-20 у авиабазы Хмеймим в Сирии
3
Минобороны сообщило о пропаже российского Ил-20 у авиабазы Хмеймим в Сирии

сегодня, 08:42

В России
В Екатеринбурге проводят проверку по факту смерти школьника
#Смерть школьника в Екатеринбурге
В Екатеринбурге проводят проверку по факту смерти школьника

вчера, 17:35

В России