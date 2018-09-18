Минстрой прогнозирует сокращение строительства частных домов

Ввод частных домов в России по итогам 2018 года уменьшится на 9% по сравнению с прошлым, а многоквартирных — вырастет на 8–15%.

Об этом говорится в прогнозе Минстроя в справочных материалах к приоритетному проекту «Ипотека и арендное жилье», с которыми ознакомились «Известия».

Ведомство ожидает снижения ввода индивидуальных домов в 2018 году до 30 млн кв. м по сравнению с показателем 2017 года (33 млн кв. м). В то время как объемы многоквартирного строительства должны увеличиться на 8–15%, до 50–53 млн кв. м.

Эксперты считают, что снижение показателя по индивидуальному жилищному строительству может быть обусловлено особенностями учета в рамках «дачной амнистии», а спрос на квартиры подогревают доступная ипотека и опасения, связанные с валютными колебаниями.