Детсад превратят в офисный центр

Бизнес-здание появится в селе Воловского района.

Администрация села Воловчик Воловского района объявила о поиске подрядчика на реконструкцию детского сада. Здание станет офисным центром.



- Здание пустует с того момента, как детский сад перешел в помещения школы. Там освободили площади, и мы решили, что детсад может работать при школе. В 2015-2016 годах сделали ремонт. Сегодня отделение детсада посещают 17 ребятишек, - рассказал глава Воловчинского сельсовета Воловского района Юрий Мосягин. - А в здание бывшего детсада мы решили вдохнуть вторую жизнь. После реконструкции там будут работать досуговый клуб, фитнес-зал, администрация села и опорный пункт полиции.



Работы по реконструкции здания оценили в 1,8 млн рублей. Подрядчику придется демонтировать часть перекрытий, создать новые и сделать ремонт. Наибольшую площадь займет фитнес-зал — почти 50 квадратных метров. Это около 1/5 от общей площади бывшего детсада на улице Центральной.



