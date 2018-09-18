Общество

сегодня, 11:13

Детсад превратят в офисный центр

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Детсад превратят в офисный центр

Бизнес-здание появится в селе Воловского района.

Администрация села Воловчик Воловского района объявила о поиске подрядчика на реконструкцию детского сада. Здание станет офисным центром.

- Здание пустует с того момента, как детский сад перешел в помещения школы. Там освободили площади, и мы решили, что детсад может работать при школе. В 2015-2016 годах сделали ремонт. Сегодня отделение детсада посещают 17 ребятишек, - рассказал глава Воловчинского сельсовета Воловского района Юрий Мосягин. - А в здание бывшего детсада мы решили вдохнуть вторую жизнь. После реконструкции там будут работать досуговый клуб, фитнес-зал, администрация села и опорный пункт полиции.

Работы по реконструкции здания оценили в 1,8 млн рублей. Подрядчику придется демонтировать часть перекрытий, создать новые и сделать ремонт. Наибольшую площадь займет фитнес-зал — почти 50 квадратных метров. Это около 1/5 от общей площади бывшего детсада на улице Центральной. 

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Комментарии (1)

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сегодня, 11:25
Да, да, да. Давайте сделаем из изначально спроектированного и построенного Садика переделанный и приспособленный ОФИСНЫЙ ЦЕНТР!!! И будет у нас своя "Зимняя вишня" замедленного действия... Когда нибудь (НЕ ДАЙ БОГ!!!!) и она загорится. Потому как сейчас строят и из чего строят, а тем более переделывают всем известно...
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