Общество

сегодня, 11:05

В Добринке почтят память пилотов разбившегося самолета

3 589
#митинг памяти #
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В Добринке почтят память пилотов разбившегося самолета

В Добринке состоится траурный митинг, посвященный 75-летию со дня гибели экипажа фронтового бомбардировщика Ил-4, разбившегося в ночь на 20-е сентября 1943 года в районе деревни Прудки при возвращении с боевого задания.

При заходе на посадку сдетонировала одна из бомб, по техническим причинам, не вышедшая вовремя из бомболюка, когда самолет был над местом боевых действий.

Экипаж бомбардировщика, четыре человека, входил в состав 7-й гвардейская авиационной Севастопольской дивизия дальнего действия - авиационного соединения дальнебомбардировочной авиации, созданного для ведения боевых действий в годы Великой Отечественной войны. После катастрофы останки погибших летчиков были захоронены на местном кладбище.

Митинг пройдет в четверг, 20 сентября, в 10 часов на старом кладбище по улице Корнева поселка Добринка, сообщили в администрации Добринского района.

Фото: aviadejavu.ru


3 589
#митинг памяти #
1

Комментарии (3)

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Сюзи

34 минуты назад
123, возможно вы не в ту группу заходили. Наша называется МЫ ИЗ ДОБРИНКИ, плиз. Полистайте вниз, вы же ленивый
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123

45 минут назад
Сюзи, в добринке по вашим коментариям нет ничего интересного
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Сюзи

сегодня, 11:24
На станции Хворостянка у Памятника есть также захоронение 4 летчиков бомбардировщика, разбившегося в 1942 году в окрестностях. Так же в Хворостянке разбились еще 2 военных самолета в 1974 (об этом никто никогда не писал- разбился в 300 метрах от Хворостянского маслозавода) и разбился самолет в 1992, когда самолетом управлял начальник Липецкого авицентра генерал С. Осканов, у самолета над Хворостянской отказало навигационное оборудование и уводя МИГ-29 в поле, Осканов разбился в 300 метрах от первого дома в д. Козельки (там стоит Памятник). Заходите в нашу группу одноклассников МЫ ИЗ ДОБРИНКИ. Будет интересно
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