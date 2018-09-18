В Добринке почтят память пилотов разбившегося самолета

В Добринке состоится траурный митинг, посвященный 75-летию со дня гибели экипажа фронтового бомбардировщика Ил-4, разбившегося в ночь на 20-е сентября 1943 года в районе деревни Прудки при возвращении с боевого задания.

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При заходе на посадку сдетонировала одна из бомб, по техническим причинам, не вышедшая вовремя из бомболюка, когда самолет был над местом боевых действий.Экипаж бомбардировщика, четыре человека, входил в состав 7-й гвардейская авиационной Севастопольской дивизия дальнего действия - авиационного соединения дальнебомбардировочной авиации, созданного для ведения боевых действий в годы Великой Отечественной войны. После катастрофы останки погибших летчиков были захоронены на местном кладбище.Митинг пройдет в четверг, 20 сентября, в 10 часов на старом кладбище по улице Корнева поселка Добринка, сообщили в администрации Добринского района.