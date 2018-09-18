США объявили о введении новых пошлин на китайские товары

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10%-ных пошлин на импортируемые из Китая товары на сумму $200 млрд с 24 сентября, а также о намерении ввести дополнительные пошлины в размере $267 млрд, если КНР примет ответные меры.





"Сегодня, после семи недель с начала публичного объявления (о намерении ввести эти пошлины), слушаний и широких возможностей для предоставления комментариев, я поручил торговому представителю Соединенных Штатов продолжить расширение списка дополнительных пошлин на импорт из Китая", — говорится в заявлении, которое распространил Белый дом.



С 1 января тарифы вырастут до 25%, добавили в администрации Трампа.



При этом американский лидер не исключил введения третьей волны пошлин на товары стоимостью около 267 миллиардов долларов, если Пекин предпримет ответные меры. Китай объявил, что меры последуют.



Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщала, что Китай может отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров с США в случае введения очередных пошлин. Эту информацию подтвердил источник издания South China Morning Post.



В начале апреля Соединенные Штаты опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут ввести импортные пошлины в качестве ответа на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. В свою очередь, Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из Штатов.



В мае стороны договорились, что не будут вести торговую войну и прекратят применять взаимные пошлины. Однако позднее выяснилось, что прийти к согласию в торговых вопросах все-таки не удалось, и Вашингтон анонсировал новые сборы.



В середине июня США ввели 25%-ную пошлину на товары из КНР, это затронуло примерно десятую часть китайского импорта в Америку на сумму 50 миллиардов долларов. Китай отреагировал зеркально и ввел 25%-ную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров также на сумму 50 миллиардов долларов.



В июле произошел новый обмен ограничениями — начала действовать установленная Пекином таможенная пошлина по 545 наименованиям товаров на сумму около 34 миллиардов долларов, что также было ответом на аналогичные шаги США.



В августе США установили пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов, Пекин ответил зеркально.



Дональд Трамп объявил о введении десятипроцентных пошлин на товары из Китая на сумму 200 миллиардов долларов. Решение вступит в силу 24 сентября и будет действовать до конца года, - передает РИА-Новости "Сегодня, после семи недель с начала публичного объявления (о намерении ввести эти пошлины), слушаний и широких возможностей для предоставления комментариев, я поручил торговому представителю Соединенных Штатов продолжить расширение списка дополнительных пошлин на импорт из Китая", — говорится в заявлении, которое распространил Белый дом.С 1 января тарифы вырастут до 25%, добавили в администрации Трампа.При этом американский лидер не исключил введения третьей волны пошлин на товары стоимостью около 267 миллиардов долларов, если Пекин предпримет ответные меры. Китай объявил, что меры последуют.Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщала, что Китай может отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров с США в случае введения очередных пошлин. Эту информацию подтвердил источник издания South China Morning Post.В начале апреля Соединенные Штаты опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут ввести импортные пошлины в качестве ответа на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. В свою очередь, Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из Штатов.В мае стороны договорились, что не будут вести торговую войну и прекратят применять взаимные пошлины. Однако позднее выяснилось, что прийти к согласию в торговых вопросах все-таки не удалось, и Вашингтон анонсировал новые сборы.В середине июня США ввели 25%-ную пошлину на товары из КНР, это затронуло примерно десятую часть китайского импорта в Америку на сумму 50 миллиардов долларов. Китай отреагировал зеркально и ввел 25%-ную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров также на сумму 50 миллиардов долларов.В июле произошел новый обмен ограничениями — начала действовать установленная Пекином таможенная пошлина по 545 наименованиям товаров на сумму около 34 миллиардов долларов, что также было ответом на аналогичные шаги США.В августе США установили пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов, Пекин ответил зеркально.