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НЛМК поздравил Воронежский университет с юбилеем

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#высшее образование #Воронежский университет
НЛМК поздравил Воронежский университет с юбилеем

Представители НЛМК приняли участие в торжественных мероприятиях, которые посвящены 100-летию со дня образования Воронежского государственного университета (ВГУ). 


Как сообщает пресс-служба НЛМК, в качестве подарка к юбилею вуза от компании вручили сертификат на 5 миллионов рублей для оснащения университетского компьютерного класса современным оборудованием.  Высокопроизводительные компьютеры позволят студентам обрабатывать большие массивы данных, решать задачи машинного обучения, разрабатывать системы, создавать и обучать нейросети. Открытие класса в ВГУ планируется уже в этом году.  

В дальнейшем университетские программы обучения IT- специалистов будут адаптированы под потребности актуальных проектов НЛМК.  

Новолипецкий комбинат сотрудничает с ВГУ в рамках программы Стипендиат НЛМК. Ежегодно компания на конкурсной основе отбирает 10 лучших студентов по приоритетным для ПАО "НЛМК" направлениям подготовки и ежемесячно выплачивает им стипендию в размере 5 000 рублей. Стипендиатам предоставляется возможность прохождения практики на предприятии и приоритетного трудоустройства. 

фото  www.vsu.ru.
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#высшее образование #Воронежский университет

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