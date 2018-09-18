В мире

52 минуты назад

В Польше мужчина очнулся в морге и ушел на вечеринку

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В Польше мужчина очнулся в морге и ушел на вечеринку

Нетрезвого мужчину отправили в морг

Житель польского города Семяновице-Сленске, «умерший» от алкогольного отравления, проснулся в морге и вернулся на вечеринку, отказавшись от госпитализации, сообщают Известия.

Во время веселья мужчина изрядно выпил и потерял сознание, его обнаружили на улице возле клуба прохожие, которые и вызвали медиков. Врачи констатировали смерть и отправили пострадавшего в морг.

Ошибку обнаружил охранник морга. Его внимание привлекли странные звуки, которые доносились из холодильной камеры. Он выдвинул ящик и увидел, что мужчина очнулся, дрожит от холода и просит одеяло.

Вопреки советам врачей, мужчина решил не задерживаться в больнице. Он оделся, вызвал такси и велел везти его домой, но в дороге передумал и поехал обратно на вечеринку. По его словам, за возвращение из мертвых следует выпить.

В отношении врача, который ошибочно констатировал остановку сердца, начато расследование.
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Комментарии (1)

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Стивен Книг

41 минуту назад
а кенты его дырявые после его кончины продолжили вечеринку?) а потом орут что русские самые пьющие)))
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