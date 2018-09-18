В мире
52 минуты назад
В Польше мужчина очнулся в морге и ушел на вечеринку
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Нетрезвого мужчину отправили в морг
Житель польского города Семяновице-Сленске, «умерший» от алкогольного отравления, проснулся в морге и вернулся на вечеринку, отказавшись от госпитализации, сообщают Известия.
Во время веселья мужчина изрядно выпил и потерял сознание, его обнаружили на улице возле клуба прохожие, которые и вызвали медиков. Врачи констатировали смерть и отправили пострадавшего в морг.
Ошибку обнаружил охранник морга. Его внимание привлекли странные звуки, которые доносились из холодильной камеры. Он выдвинул ящик и увидел, что мужчина очнулся, дрожит от холода и просит одеяло.
Вопреки советам врачей, мужчина решил не задерживаться в больнице. Он оделся, вызвал такси и велел везти его домой, но в дороге передумал и поехал обратно на вечеринку. По его словам, за возвращение из мертвых следует выпить.
В отношении врача, который ошибочно констатировал остановку сердца, начато расследование.
Во время веселья мужчина изрядно выпил и потерял сознание, его обнаружили на улице возле клуба прохожие, которые и вызвали медиков. Врачи констатировали смерть и отправили пострадавшего в морг.
Ошибку обнаружил охранник морга. Его внимание привлекли странные звуки, которые доносились из холодильной камеры. Он выдвинул ящик и увидел, что мужчина очнулся, дрожит от холода и просит одеяло.
Вопреки советам врачей, мужчина решил не задерживаться в больнице. Он оделся, вызвал такси и велел везти его домой, но в дороге передумал и поехал обратно на вечеринку. По его словам, за возвращение из мертвых следует выпить.
В отношении врача, который ошибочно констатировал остановку сердца, начато расследование.
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Стивен Книг