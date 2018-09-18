В мире

сегодня, 10:01

Нетрезвый украинец врезался в танкер «Механик Погодин» на лодке «Крым»

139
#Механик Погодин
Нетрезвый украинец врезался в танкер «Механик Погодин» на лодке «Крым»

Житель Херсона на моторной лодке "Крым" протаранил арестованный на Украине танкер "Механик Погодин". 38-летний мужчина управлял плавсредством в нетрезвом состоянии и в темноте не заметил российское судно. В результате инцидента владелец моторной лодки получил множество травм и был госпитализирован.

Пьяный херсонец на моторной лодке "Крым" протаранил арестованный на Украине российский танкер "Механик Погодин", об этом сообщило местное издание "Новый день".

По информации газеты, 38-летний местный житель, управляя лодкой в состоянии алкогольного опьянения, в темноте не заметил стоявший танкер.

Владелец лодки в результате инцидента получил многочисленные телесные повреждения и был госпитализирован в областную клиническую больницу.

"Механик Погодин" был задержан украинской стороной в Херсоне 10 августа. Формальной причиной подобных действий стало финансирование строительства судна в 2011 году компанией АО "ВЭБ-Лизинг", в отношении которой на территории Украины действуют санкции.

Компания "В.Ф. Танкер" подала иск в суд из-за незаконного задержания судна. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич также потребовал немедленного освобождения танкера.

В Госдуме также осудили действия Киева и пригрозили более серьезными ответными мерами, чем в ситуации с задержанным ранее судном "Норд", - передает РИА-Новости.
139
#Механик Погодин

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

США объявили о введении новых пошлин на китайские товары
#США #пошлины #торговая война
США объявили о введении новых пошлин на китайские товары

21 минуту назад

В мире
В Польше мужчина очнулся в морге и ушел на вечеринку
1
В Польше мужчина очнулся в морге и ушел на вечеринку

50 минут назад

В мире
Украина разорвала договор о дружбе с Россией
#Украина #Россия
Украина разорвала договор о дружбе с Россией

вчера, 13:24

В мире
В Индонезии в результате пожара на пароме погибли 10 человек
В Индонезии в результате пожара на пароме погибли 10 человек

15.09.2018 15:56

В мире
Число жертв урагана «Флоренс» возросло до пяти‍
Число жертв урагана «Флоренс» возросло до пяти‍

15.09.2018 14:27

В мире
Украина выиграла у России апелляцию по долгу в три миллиарда долларов
#Украина #Россия #долг
Украина выиграла у России апелляцию по долгу в три миллиарда долларов

14.09.2018 13:52

В мире