Нетрезвый украинец врезался в танкер «Механик Погодин» на лодке «Крым»

Житель Херсона на моторной лодке "Крым" протаранил арестованный на Украине танкер "Механик Погодин". 38-летний мужчина управлял плавсредством в нетрезвом состоянии и в темноте не заметил российское судно. В результате инцидента владелец моторной лодки получил множество травм и был госпитализирован.





По информации газеты, 38-летний местный житель, управляя лодкой в состоянии алкогольного опьянения, в темноте не заметил стоявший танкер.



Владелец лодки в результате инцидента получил многочисленные телесные повреждения и был госпитализирован в областную клиническую больницу.



"Механик Погодин" был задержан украинской стороной в Херсоне 10 августа. Формальной причиной подобных действий стало финансирование строительства судна в 2011 году компанией АО "ВЭБ-Лизинг", в отношении которой на территории Украины действуют санкции.



Компания "В.Ф. Танкер" подала иск в суд из-за незаконного задержания судна. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич также потребовал немедленного освобождения танкера.



В Госдуме также осудили действия Киева и пригрозили более серьезными ответными мерами, чем в ситуации с задержанным ранее судном "Норд", - передает

Пьяный херсонец на моторной лодке "Крым" протаранил арестованный на Украине российский танкер "Механик Погодин", об этом сообщило местное издание "Новый день".По информации газеты, 38-летний местный житель, управляя лодкой в состоянии алкогольного опьянения, в темноте не заметил стоявший танкер.Владелец лодки в результате инцидента получил многочисленные телесные повреждения и был госпитализирован в областную клиническую больницу."Механик Погодин" был задержан украинской стороной в Херсоне 10 августа. Формальной причиной подобных действий стало финансирование строительства судна в 2011 году компанией АО "ВЭБ-Лизинг", в отношении которой на территории Украины действуют санкции.Компания "В.Ф. Танкер" подала иск в суд из-за незаконного задержания судна. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич также потребовал немедленного освобождения танкера.В Госдуме также осудили действия Киева и пригрозили более серьезными ответными мерами, чем в ситуации с задержанным ранее судном "Норд", - передает РИА-Новости