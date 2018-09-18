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Во Владивостоке на 13 участках отменили итоги выборов главы Приморья

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#Выборы в Приморье
Во Владивостоке на 13 участках отменили итоги выборов главы Приморья

Территориальная избирательная комиссия Советского района Владивостока отменила итоги выборов губернатора Приморья по 13 участковым комиссиям.

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Советского района Владивостока отменяет результаты голосования во втором туре выборов губернатора Приморья на 13 участках, - сообщил ТАСС представитель ТИК. "Да, на 13 участках действительно результаты отменяются", - сообщил собеседник.

Результаты отменены, так как возникли подозрения в том, что их пытаются сфальсифицировать, - пояснил он. Причиной этому, по его словам, послужила большая задержка в введении этих данных в систему ГАС "Выборы", которых там нет до сих пор.

"Около 4 часов утра понедельника все данные участковых избирательных комиссий были переданы для введения в систему. Но по 13 участкам данные долгое время не загружались в систему. Около 7 утра к нам прибыли сотрудники Государственной противопожарной службы в противогазах и обмундировании и попросили эвакуироваться, но мы никуда не пошли", - рассказал собеседник.

По его словам, было направлено обращение к председателю краевой Избирательной комиссии Татьяне Гладких, состоялось заседание ТИК Советского района, и результаты были отменены.

В воскресенье, 16 сентября, в Приморском крае состоялся второй тур губернаторских выборов. После обработки 99,16% протоколов лидирует врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия") с 49,55%, у председателя Приморской организации "Дети войны" Андрея Ищенко (КПРФ) - 48,06%. Краевой избирком в понедельник, 17 сентября, сообщил, что официальные итоги выборов будут подведены до 22 сентября. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что итоги выборов в Приморье будут подведены только после того, как ЦИК РФ разберется во всех жалобах, которые поступят из региона.
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#Выборы в Приморье

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