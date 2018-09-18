Больше 700 Человек соберутся у застройщика в эту Пятницу

В эту пятницу более 700 человек собираются возле дома номер 51 жилого комплекса “Виктория” на “Университетском”. Более того, это уже не первый, а четвёртый раз, когда сотни семей даже одновременно приходят на площадку АО “Ремстройсервис”, даже с маленькими детьми.

Вопреки тому, что мы привыкли наблюдать то, как покупатели квартир собираются вместе для того, чтобы решить вопрос замороженной стройки, где они купили квартиры или несвоевременную сдачу объектов, с АО “Ремстройсервис” все иначе. В пятницу все эти семьи соберутся, чтобы получить ключи от своих новых квартир, которые передаются в обещанный срок.

Такой формат передачи ключей раньше казался альтернативным, но сегодня это уже новый стандарт отношения застройщика к своим покупателям.

Ведь, как утверждает директор по развитию “Ремстройсервис” Пётр Стёпин - “На продаже квартиры наша работа не заканчивается, а только начинается. На протяжении всего хода строительства мы поддерживаем тесную связь с нашими владельцами квартир, отчитываемся о ходе работ, собираем встречи с руководством для обзора развития жилого комплекса и личного общения. Мы постоянно находимся в процессе сбора обратной связи чтобы найти как сделать наши дома лучшими не только в регионе, но и с гордостью заявлять о себе на федеральном уровне. Для нас ключевой показатель успеха - счастливые семьи, которые в срок могут легко переехать в качественную, современную квартиру.”

Так и в эту пятницу каждая семья пройдет в свою новую квартиру вместе с сотрудником компании, чтобы все убедились в надлежащем состоянии жилья. Малейшие недочеты моментально фиксируются и передаются в строительный отдел для скорейшего исправления.

АО “Ремстройсервис” стремится максимально облегчить процесс переезда и оформления различного рода документов. Так, компания приглашает на подобные встречи экспертов по налоговому вычету, оценочные компании, банки партнеры, чтобы снабдить Новосёлов всей необходимой информацией из первых уст.

Конечно, новым жильцам очень важно понимать как будет развиваться дальше комплекс. Поэтому на их вопросы всегда отвечает лично генеральный директор АО “Ремстройсервис” Соловьев Алексей Иванович. Всегда очень внимательно подходит ко всем интересующим моментам и делится советами из своего двадцатилетнего опыта в строительстве.

О том, какие новации внедряются в дома и как будет дальше развиваться комплекс обычно рассказывает директор по развитию компании Петр Степин.

“Наши дома построены в едином архитектурном стиле. Но, не смотря на внешнее сходство, они отличаются изнутри. Мы очень внимательно прислушиваемся к пожеланиям наших новосёлов, а также изучаем новации рынка жилой недвижимости, чтобы внедрять такие особенные преимущества как умная система контроля доступа, с помощью которой можно открыть дверь в подъезд дистанционно со смартфона, а на его экране будет изображение того, кто звонит в дверь. Закрытая большая территория двора где дети в безопасности и под присмотром камер наружного наблюдения, управляющая компания во дворе, ландшафтный дизайн и многое многое другое ждёт наших дольщиков в ближайшем будущем!

Такое мероприятие - это настоящее торжество для новоиспеченных владельцев квартир. А потому и атмосфера всегда особенная, соответствующая. Всегда играет живая музыка, детей развлекают аниматоры, а повара готовят ароматные угощения. Большим подспорьем является и то, что “Ремстройсервис” всегда привлекает своих партнеров, которые предоставляют подарки для новых жителей комплекса “Виктория”. Цель - сделать переезд как можно более выгодным и легким. В этот раз общая выгода на дом на ремонт и обстановку квартир подсчитывается в сумму около 30 миллионов рублей.

Мероприятие важно посетить и тем, кто только планирует приобрести новую квартиру. Это одна из немногих возможностей получить отзывы от сотен реальных покупателей, пообщаться с застройщиком лично и познакомиться с будущими соседями.

Подробности можно узнать по телефону 51-63-93

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Застройщик АО «Ремстройсервис». Проектная декларация на сайте www.rss48.ru

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