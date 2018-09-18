Происшествия

36 минут назад

Полицейские установили подозреваемого в обмане 82-летнего старика

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#мошенничество

Мошенник пытался выманить у пожилого человека 55 000 рублей.

Сотрудники полиции установили личность подозревамого в мошенничестве, совершенном 2 февраля этого года. 

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в этот день на домашний телефон 82-летнего жителя Ельца позвонил незнакомец, который под предлогом взятия денег в долг, пытался завладеть 55 000 рублей.

Им оказался неработающий ранее судимый 33-летний мужчина. Расследование проводит ОМВД России по г.Ельцу. 
238
#мошенничество

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