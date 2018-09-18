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40 минут назад

Минобороны сообщило о пропаже российского Ил-20 у авиабазы Хмеймим в Сирии

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Минобороны сообщило о пропаже российского Ил-20 у авиабазы Хмеймим в Сирии

Российский военный самолет Ил-20 перестал выходить на связь над акваторией Средиземного моря вблизи авиабазы Хмеймим в Сирии, сообщило во вторник, 18 сентября, Минобороны.

На борту находились 14 военнослужащих, их судьба пока не известна.

По данным ведомства, с радаров самолет пропал вечером 17 сентября во время атаки израильских истребителей F-16 по провинции Латакия.

Кроме того, в это же время российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства зафиксировали ракетные пуски с находившегося в данном районе французского фрегата Auvergne.

«17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 км от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20», -– приводит сообщение ТАСС.

Источник: "Известия"

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