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Липецкая вечЁрка: подоспевшая помощь, итоги ливня и новый бассейн
Представляем вам обзор самых значимых и обсуждаемых событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей в понедельник, 17 сентября.
В первый рабочий день недели читатели активно интересовались автохамством. Гражданский активист «поймал» нарушителя на перекрестке улиц Фрунзе и Неделина. Водитель черного внедорожника Mersedes с «красивыми» номерами решил, что ему можно объехать пробку по заблокированной полосе и на красный сигнал светофора.
Оживленное обсуждение вызвала новость про итоги ливня. На Липецк, по данным управления ГО и ЧС муниципалитета, за вечер выпало 27-30 миллиметров осадков, что равно месячной норме. Машины тонули в лужах. Из огромной лужи вытаскивал эти машины "УАЗ" управления ГО и ЧС администрации Липецка и сам едва не утонул.
Шквал эмоций разразился под сообщением насчет незапланированного бассейна. Сегодня утром липчане с изумлением обнаружили на месте автопарковки на площади Победы бассейн. Вода плескалась вровень с бордюрами, что дает основание считать его глубиной в 15 сантиметров. А ведь техническим заданием в рамках благоустройства городских программ появление в этом месте гидротехнического сооружения не предусмотрено.
Вместе с этим, позитивное настроение сегодня подарила новость о том, что в город вернется летняя погода.
Мозговое кровообращение