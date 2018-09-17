Полицейские просят опознать магазинную воровку (ФОТО, ВИДЕО)

Женщина украла кошелек из детской коляски

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Сотрудниками полиции по подозрению в совершении кражи кошелька из сумки, находящейся в детской коляске, разыскивается женщина. На вид 35-40 лет, худощавого телосложения, волосы светлые до плеч. Была одета в темные брюки, светлую футболку.



Все кому что-либо известно по данному факту просьба сообщить по телефону дежурной части ОП №7 УМВД России по г. Липецку – 45-15-62, или по телефону 02.