Происшествия
сегодня, 19:36
Полицейские просят опознать магазинную воровку (ФОТО, ВИДЕО)
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Женщина украла кошелек из детской коляски
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Сотрудниками полиции по подозрению в совершении кражи кошелька из сумки, находящейся в детской коляске, разыскивается женщина. На вид 35-40 лет, худощавого телосложения, волосы светлые до плеч. Была одета в темные брюки, светлую футболку.
Все кому что-либо известно по данному факту просьба сообщить по телефону дежурной части ОП №7 УМВД России по г. Липецку – 45-15-62, или по телефону 02.
Все кому что-либо известно по данному факту просьба сообщить по телефону дежурной части ОП №7 УМВД России по г. Липецку – 45-15-62, или по телефону 02.
14 2475
Феденька
Ну похожа на цыган
Клавдия
житель
Нонка
Артем
Гость
не
Опять многодетная
пинк