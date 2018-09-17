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сегодня, 19:36

Полицейские просят опознать магазинную воровку (ФОТО, ВИДЕО)

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#розыск #воровство
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Полицейские просят опознать магазинную воровку (ФОТО, ВИДЕО)

Женщина украла кошелек из детской коляски

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Сотрудниками полиции по подозрению в совершении кражи кошелька из сумки, находящейся в детской коляске, разыскивается женщина. На вид 35-40 лет, худощавого телосложения, волосы светлые до плеч. Была одета в темные брюки, светлую футболку.

Все кому что-либо известно по данному факту просьба сообщить по телефону дежурной части ОП №7 УМВД России по г. Липецку – 45-15-62, или по телефону 02.
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#розыск #воровство
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Комментарии (14)

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Феденька

1 минуту назад
Клавдия, нет,не правда.
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Ну похожа на цыган

2 минуты назад
Нонка, россиянская быдла
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Клавдия

31 минуту назад
А правда что в Липецке маньяк объявился?
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житель

44 минуты назад
вы бы так же публиковали инотазы с балтными номерами которые провоцируют аварии. 11 сентября на переходе 24мкрн- Парк Победы утром одна дама чуть было не отправила граждан и детей на тот свет...
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Нонка

47 минут назад
Да этой ручной все 46лет и нация -цыги
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Артем

50 минут назад
Похожа на Ленку с Сырского она раньше петардами торговала.
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Гость

51 минуту назад
не, кто не знает Мотю , Мотю знают все !!!! Это квантовое ОНО !!! Без пола ))))
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не

54 минуты назад
Тютя, мотя это вообще мужик :-)
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Опять многодетная

55 минут назад
Небось какая. Типо "кормить нечем".
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пинк

сегодня, 20:07
на Мадонну похожа, есть такая певичка в США
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