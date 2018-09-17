Трамвайное движение в районе поселка тракторостроителей было заблокировано из-за ДТП

Из-за мелкой аварии сегодня вечером трамвайное движение встало в ЛТЗ

Около колцевой развязки ЛТЗ сегодня вечером "Фольксваген" не пропустил трамвай, врезавшись в него. В аварии никто не пострадал. Но из-за оформления этого мелкого ДТП образовалась автомобильная пробка, и трамвайное движение было парализовано около часа. На небольшом отрезке пути скопилась пробка и из 7 трамваев.





