Происшествия

сегодня, 19:29

Трамвайное движение в районе поселка тракторостроителей было заблокировано из-за ДТП

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#дтп
Трамвайное движение в районе поселка тракторостроителей было заблокировано из-за ДТП

Из-за мелкой аварии сегодня вечером трамвайное движение встало в ЛТЗ

Около колцевой развязки ЛТЗ сегодня вечером "Фольксваген" не пропустил трамвай, врезавшись в него. В аварии никто не пострадал. Но из-за оформления этого мелкого ДТП образовалась автомобильная пробка, и трамвайное движение было парализовано около часа. На небольшом отрезке пути скопилась пробка и из 7 трамваев.


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#дтп

Комментарии (3)

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трамвай всегда прав

22 минуты назад
на трамвае написано - " Ощути сочный заряд !"
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Федор

сегодня, 20:14
Ощути сочный Заряд!
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Веня

сегодня, 19:49
а зафиксировать (фотографии, с привязкой привязка к столбам, зданиям и т.п) и освободить проезжую часть эти два оленя не догадались???...что плеать за утырки то за рулем...столкнулись, зафиксировали...отъехали и оформляйте...нет сука будут стоять до посинения дебилы
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