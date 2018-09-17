Происшествия

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Липчанин изнасиловал подругу собутыльника

25 2705
#изнасилование
Липчанин изнасиловал подругу собутыльника

Следственным отделом по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей), ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

По данным следствия, ночью 16 июля 2018 года, липчанка, находясь в гостях в компании знакомых, поссорилась с парнем и уединилась в другой комнате. Под предлогом успокоить гостью в комнату зашел находившийся в состоянии алкогольного опьянения хозяин квартиры и стал предлагать липчанке вступить с ним в интимную связь. Получив отказ, мужчина применил физическую силу и, подавив сопротивление 21-летней гостьи, изнасиловал её, а также совершил иные действия сексуального характера. О произошедшем

На время предварительного следствия фигурант был заключен под стражу. Вину в совершении преступления признал и раскаялся в содеянном. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания свидетелей, протоколы осмотра места происшествия и других следственных действий, а также результаты судебных экспертиз. В настоящее время материалы уголовного дела направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Санкция данных статей УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.                                                                                                                                                                                                                         

Фото: pg11.ru

25 2705
#изнасилование

Комментарии (25)

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Задолбали

16 минут назад
Шуригины посредники сами рагатки открывают а потом и бабло хотят суки по кругу тебя в очко.
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Бывший

17 минут назад
На зоне воспитают,там все забито авторитетными гостями с кавказа,не любят они такие статьи
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бывает

18 минут назад
мы спарняками многих по кругу, они сами на грех просились по пьяни!
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Туркан

19 минут назад
сын шлюхи, я тоже давно по синьки подругу ничайно также теперь жалею что ток в щель.
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На своей пьют?

20 минут назад
Александр Баранов, а если из дома выйдут,то можно будет и отодрать?
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сын шлюхи

27 минут назад
мою подругу тоже в парке кто то изнасиловал, а она дура только спустя 2 месяца призналась когда я стал её на анал уговаривать раньше давала а сейчас уже боится,вот это такой же сын шлюхи её трахнул,ну ни чё он любит медок получит и холодок в очко на зоне кукареку ПИТУША!
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Мотя

47 минут назад
На правах гостя он имел отодрать. А где был ее парень в это время, почему не орала, не звала. Тварь и поскуда эта дырявая шмонька. Так подсказывает мне стоящий рядом муж. Сколько по тюрьмам чалится мужиков из-за баб. Если б грохнул, приблизительно столько бы дали, а может и не дали. Скорее, терпилу заманили в ловушку, что б развести на хату или деньги.
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Александр Баранов

49 минут назад
Твою мамашу так же драли?, фу, как не культурно. Нет, не те не другие не пьют на чужой квартире.
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Твою мамашу так же драли?

52 минуты назад
Александр Баранов, и дочурку тоже будут?
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Эт точно!

53 минуты назад
Петушок, так не дают, только подлизать за кем то
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