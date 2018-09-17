Липчанин изнасиловал подругу собутыльника

Следственным отделом по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей), ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

По данным следствия, ночью 16 июля 2018 года, липчанка, находясь в гостях в компании знакомых, поссорилась с парнем и уединилась в другой комнате. Под предлогом успокоить гостью в комнату зашел находившийся в состоянии алкогольного опьянения хозяин квартиры и стал предлагать липчанке вступить с ним в интимную связь. Получив отказ, мужчина применил физическую силу и, подавив сопротивление 21-летней гостьи, изнасиловал её, а также совершил иные действия сексуального характера. О произошедшем

На время предварительного следствия фигурант был заключен под стражу. Вину в совершении преступления признал и раскаялся в содеянном. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания свидетелей, протоколы осмотра места происшествия и других следственных действий, а также результаты судебных экспертиз. В настоящее время материалы уголовного дела направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Санкция данных статей УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.

Фото: pg11.ru