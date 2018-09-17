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СК РФ возбудил дело по факту убийства Шенгелии
Уголовное дело по факту убийства мужчины во Всеволожском районе Ленинградской области возбудили в понедельник, 17 сентября, в региональном управлении Следственного комитета. Автомобиль Mercedes с телом водителя, погибшего от многочисленных огнестрельных ранений, обнаружили в лесополосе.
Автомобиль Mercedes с телом водителя, погибшего от многочисленных огнестрельных ранений, обнаружили в лесополосе. Погибшим, по предварительным данным, является 53–летний Бадри Шенгелия.
Следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса («Убийство»)
«По предварительным данным, автомобиль Mercedes под управлением мужчины двигался по Новоприозерскому шоссе по направлению в город Санкт-Петербург, но в районе 249-го км был обстрелян неизвестным из проезжавшего мимо автомобиля», — сказано в сообщении на сайте ведомства.
На месте убийства работает следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных следователей отдела по расследованию особо важных дел и криминалистов следственного управления.
Ранее в понедельник РЕН ТВ сообщил подробности убийства предпринимателя Шенгелия.
Предпринимателя застрелили днем в понедельник, 17 сентября, во Всеволожском районе Ленинградской области.
Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев, за автомобилем Шенгелии ехал белый Mercedes с финскими номерами. В 250 км от карельского города Сортавала водитель иномарки обогнал машину бизнесмена, после чего расстрелял автомобиль.
Шенгелия умер в салоне автомобиля от полученных ран, передает «Газета.ру», на месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа.
В феврале Шенгелия дал показания в Мосгорсуде, что передал $50 тыс. главе управления собственной безопасности СК России Михаилу Максименко, чтобы было возбуждено дело о краже у бизнесмена дорогих часов.
В апреле Максименко признали виновным в получении взятки в особо крупном размере за освобождение из-под стражи приближенных криминального авторитета Захария Калашoва (Шакро Молодой). Мосгорсуд приговорил его к 13 года лишения свободы.