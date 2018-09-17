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Липчанам предложат отведать бретцели, берлинеры, кребли и пумперникель

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#фестиваль
Липчанам предложат отведать бретцели, берлинеры, кребли и пумперникель

Фестиваль тыквенной каши в этом году пройдет с немецким колоритом

Бретцели, берлинеры, кребли, штрудель, пумперникель и другую выпечку Германии жители и гости города смогут попробовать на гастрономическом фестивале «Тыквенная каша». Дегустация состоится в рамках Дней немецкой культуры в Липецке, посвященных побратимским отношениям с Котбусом.

Как сообщили в департаменте культуры и туризма администрации Липецка, фестиваль начнётся в 11.00 22 сентября в парковой зоне жилого района Матырский. Помимо презентации блюд немецкой кухни гостей праздника будут ждать кулинарные мастер-классы, детский и спортивный праздники, тематические фотозоны и выставки, в том числе вниманию липчан представят тыквенные натюрморты и дачные достижения, самую большую тыкву и оригинальное огородное пугало определит конкурс. В 12:00 горожан пригласят на чашку ароматного напитка с медом в «Чайный уголок», а в 12:30 – на тыквенную кашу, приготовленную в полевой кухне. В это время на сцене будут проходить шоу «Битва поваров» - своё мастерство продемонстрируют профессиональные кулинары. Детей порадуют аттракционы «Забава». Также организаторы обещают конкурс на лучшую частушку.

В этом году «Тыквенная каша», которая отмечает пятилетний юбилей, станет частью масштабного гастрономического праздника «Вкусный город». Также в его рамках пройдут фестивали «Вкусный город» на Городище, «Я в шоколаде» в торгово-развлекательном центре «Ривьера», «Сокольские пироги» в парке Свободный Сокол, «Картошкин день» на площади Клименкова.

Организатором праздника выступил городской департамент культуры и туризма, областная общественная организация Российский Союз Молодежи при поддержке Фонда президентских грантов, дворцы и дома культуры «Городской», «Сокол», «Матыра», «Рудничный», сообщает администрация Липецка.


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#фестиваль

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