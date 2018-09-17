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В Крестном ходе «За трезвость!» приняли участие более 100 человек

4 335
#крестный ход
В Крестном ходе «За трезвость!» приняли участие более 100 человек

В минувшие выходные в Липецке состоялся крестный ход «За трезвость!», организованный Липецким православным обществом «Трезвение».

Как сообщает липецкая митрополия, цель крестного хода, проходившего в рамках мероприятий, посвященных Всероссийскому дню трезвости - молитвенное ограждение граждан от пороков пьянства и наркомании, а также возрождение трезвенных традиций.

Начало доброму делу положил молебен о трезвении, который в нижнем приделе строящегося храма преподобного Сергия Радонежского совершил руководитель Епархиального отдела по связям с медицинскими учреждениями, председатель православного общества «Трезвение» иерей Вячеслав Колягин.

Затем более 100 крестоходцев, среди которых были не только страждущие, но и их родственники, неся в руках чудотворную икону Божией Матери «Неупиваемая Чаша», прошли вокруг микрорайона «Университетский». В пути cледования православные молились о духовном и телесном исцелении страждущих от недугов пьянства и наркомании.

В завершение крестного хода был отслужен молебен на принятие обета трезвости. В этот день пять соработников Липецкого общества «Трезвение» приняли обет трезвости, понимая, что только с помощью Божией они могут остановить свое падение и вернуться к трезвому образу жизни.

Крестный ход «За резвость!» прошел при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива», Фонда президентских грантов и управления здравоохранения Липецкой области.

Фото: mitropolia-lip.ru

4 335
#крестный ход

Комментарии (4)

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Дед

3 минуты назад
Средневековье какое-то...
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так организовали

10 минут назад
что о нём ни кто не знал ! а так бы весь город принял участие .
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Гость

27 минут назад
Крестный ход «За резвость!»)) город48 помойка
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цирк

52 минуты назад
мракобесие процветает-вот что значит фальсификация выборов-149 процентов
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