В Крестном ходе «За трезвость!» приняли участие более 100 человек

В минувшие выходные в Липецке состоялся крестный ход «За трезвость!», организованный Липецким православным обществом «Трезвение».

Как сообщает липецкая митрополия, цель крестного хода, проходившего в рамках мероприятий, посвященных Всероссийскому дню трезвости - молитвенное ограждение граждан от пороков пьянства и наркомании, а также возрождение трезвенных традиций.

Начало доброму делу положил молебен о трезвении, который в нижнем приделе строящегося храма преподобного Сергия Радонежского совершил руководитель Епархиального отдела по связям с медицинскими учреждениями, председатель православного общества «Трезвение» иерей Вячеслав Колягин.

Затем более 100 крестоходцев, среди которых были не только страждущие, но и их родственники, неся в руках чудотворную икону Божией Матери «Неупиваемая Чаша», прошли вокруг микрорайона «Университетский». В пути cледования православные молились о духовном и телесном исцелении страждущих от недугов пьянства и наркомании.

В завершение крестного хода был отслужен молебен на принятие обета трезвости. В этот день пять соработников Липецкого общества «Трезвение» приняли обет трезвости, понимая, что только с помощью Божией они могут остановить свое падение и вернуться к трезвому образу жизни.

Крестный ход «За резвость!» прошел при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива», Фонда президентских грантов и управления здравоохранения Липецкой области.

Фото: mitropolia-lip.ru