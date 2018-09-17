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Дольщиков «Елецкого» спасет фирма из Орла

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#строительство #ЛИК #тендер #Елецкий
Дольщиков «Елецкого» спасет фирма из Орла

Предприятие победило в запросе котировок.

Липецкая ипотечная корпорация успешно завершил запрос котировок на завершение строительства двух домов в микрорайоне «Елецкий». Свыше 500 млн рублей за две высотки получит компания ПАО «Орелстрой». Предприятие — крупнейший застройщик Орловской области - этим утром признано победителем в каждом из торгов.

Ранее название организации ПАО «Орелстрой» уже упоминалось в связи с липецкими долгостроями. Так, вице-мэр Липецка Михаил Щербаков на брифинге в городской администрации сообщал, что компания из Орла может инвестировать в разморозку долгостроев для дольщиков в «Европейском». Как мы видим, пока ПАО «Орелстрой» решил, наоборот, заработать на контрактах с «ЛИК».

В «Елецком» ПАО «Орелстрой» достроит две высотки — на улицах Артемова и Хренникова. Здания 22-х и 23-х этажей заложили еще в 2016 году. «ЛИК» заплатит за завершение первого объекта 266 100 000 рублей, второго - 244 150 000 рублей. Завершить строительство домов должны во втором полугодии 2019 года.
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#строительство #ЛИК #тендер #Елецкий

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