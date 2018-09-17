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Памфилова прокомментировала второй тур выборов губернатора Приморья‍

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#Выборы губернатора Приморья
Памфилова прокомментировала второй тур выборов губернатора Приморья‍

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что Центризбирком тщательно изучит сообщения о возможных нарушениях в ходе второго тура губернаторских выборов в Приморье, если такие обращения поступят.

Центризбирком внимательно изучит все поступившие из Приморского края жалобы на нарушения и составит свои рекомендации для избирательной комиссии региона. Об этом сообщила журналистам в понедельник председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Понятно, что во втором туре конкуренция обострилась, страсти накалились, тут все может быть. Тщательно изучим и тогда сформулируем свои рекомендации приморской краевой комиссии", - сказала она.

Памфилова отметила, что, хотя кампания региональная и итоги будет подводить приморская краевая комиссия, "это не значит, что у ЦИК нет серьезных возможностей самым прямым образом повлиять". "Если мы сочтем необходимым (после тщательного изучения материалов), что требуется наше вмешательство", - уточнила она.

Памфилова заявила, что затребовала все жалобы, обращения и документы, которые поступили в приморскую краевую комиссию. "Параллельно мы это все на уровне ЦИК внимательно изучим", - пояснила она.

Также глава ЦИК попросила обоих кандидатов - врио губернатора Андрея Тарасенко и коммуниста Андрея Ищенко - срочно представить в ЦИК материалы о возможных нарушениях. "Если есть действительно какие-то факты, которые вызывают сомнения по итогам выборов, не затягивайте, потому что у приморской избирательной комиссии по закону есть срок 10 дней для принятия решения. Я вас уверяю: ни одно обращение, ни один серьезный материал не останется без нашей реакции", - подчеркнула Памфилова, уточнив, что пока ЦИК не получил жалоб от кандидатов.

В Приморье во втором туре губернаторских выборов после обработки 99,16% протоколов, по данным ЦИК, врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия") набирает 49,55% голосов, коммунист Андрей Ищенко - 48,06%. Ищенко, на протяжении почти всего подсчета голосов опережавший конкурента, сообщил о намерении обжаловать итоги выборов, а в штабе Тарасенко обвинили соперников в подкупе избирателей. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что итоги выборов в Приморье не подведут, пока ЦИК не рассмотрит все жалобы, - передает ТАСС.
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#Выборы губернатора Приморья

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