Задонский фестиваль сладкой жизни отметили на всероссийском конкурсе

В Москве состоялась церемония вручение премий Первого всероссийского конкурса «События России-2018» в рамках 24- международной выставки «Отдых-2018».



Среди конкурсантов был представлен задонский фестиваль «Свеклушка сахарушка» в номинации «Культура. Народные гуляния и праздники».



Защита проекта состоялась в Библиотеки искусств имени А. П. Боголюбова, где каждый участник,защищал свой проект.



Награждение проходило в ЦВК «Экспоцентр». Фестиваль сладкой жизни "Свеклушка- сахарушка" вошел в сотню проектов направленных на развитие событийного туризма «События России-2018», сообщили в отделе культуры, спорта и молодежной политики администрации Задонского района.