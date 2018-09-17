Культура

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Задонский фестиваль сладкой жизни отметили на всероссийском конкурсе

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#конкурс
Задонский фестиваль сладкой жизни отметили на всероссийском конкурсе
В Москве состоялась церемония вручение премий Первого всероссийского конкурса «События России-2018» в рамках 24- международной выставки «Отдых-2018».

Среди конкурсантов был представлен задонский фестиваль «Свеклушка сахарушка» в номинации «Культура. Народные гуляния и праздники».

Защита проекта состоялась в Библиотеки искусств имени А. П. Боголюбова, где каждый участник,защищал свой проект.

Награждение проходило в ЦВК «Экспоцентр». Фестиваль сладкой жизни "Свеклушка- сахарушка"  вошел в сотню проектов направленных на развитие событийного туризма «События России-2018», сообщили в отделе культуры, спорта и молодежной политики администрации Задонского района.
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#конкурс

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