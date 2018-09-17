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Актеры преподали «Урок кокеткам»

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#театр #премьера #отзывы #соцсети

Театр Толстого презентовал премьеру.

Липецкий государственный академический драматический театр им.Л.Н. Толстого открыл 98-ой сезон работы премьерой спектакля по пьесе Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие воды». Новинка о старине Липецка публикой была принята явно благосклонно. Отзывы о работе — в обзоре соцсетей.


«Урок кокеткам, или Липецкие воды» - одна из множества комедий Шаховского. Автор бывал на курорте «Липецкие минеральные воды», популярном среди дворянской знати в 1-й четверти XIX века. Сюжет пьесы - занимательная любовная интрига - воскрешает дух времени на этом старейшем курорте в благодатной глубинке России:

«Я признаюся вам, что Липецк рай земной!
Любезность жителей и прелести природы
Мне здесь полезнее, чем все на свете воды», - восклицает одна из героинь. Благодаря пьесе Липецк и Липецкий курорт стали ещё более известны в широких кругах образованного русского общества.
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#театр #премьера #отзывы #соцсети

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