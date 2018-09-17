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На съемках сериала умер актер
Следователи предполагают, что мужчина получил удар в висок во время репетиции сцены массовой драки. Несмотря на усилия врачей, он умер в больнице.
Как отмечается, 14 сентября в больницу был доставлен мужчина 1967 года рождения, который получил травму головы на съёмках фильма, проходивших в городе Тутаеве, - передает RT.
Съемки в сериале о спецотделе советской контрразведки СМЕРШе для 51-летнего жителя Тутаева закончились трагически. 14 сентября отыгрывалась сцена массовой драки, во время которой его сильно ударили в висок. С площадки актера повезли в реанимацию одной из ближайших больниц, но врачам не удалось его спасти...
«Несмотря на проведённые реанимационные мероприятия, потерпевший скончался... возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, мужчина был задействован в съёмке сцены массовой драки. В ходе репетиции он получил удар в висок.
Как передаёт ТАСС, речь идёт о съёмках телесериала «СМЕРШ».
Ранее стало известно, что актриса Анна Соколова умерла на сцене Прокопьевского драматического театра.