Общество

40 минут назад

Кикбоксер и пловец зарядят липчан

2 270
#зарядка #акция #ЗОЖ
Кикбоксер и пловец зарядят липчан

Всех желающих приглашают на оздоровительную акцию.

18 сентября во Дворце молодежи «Октябрь» состоится фестиваль здорового образа жизни «Зарядись!». Как сообщает администрация учреждения культуры, акция соберет активную, спортивную и творческую молодежь Липецка. Старт фестиваля запланирован на 14:30.

На массовую зарядку в Липецке приглашены именитые спортсмены - Дмитрий Красичков и Владимир Дятчин. Дмитрий Красичков - заслуженный мастер спорта РФ по кикбоксингу, мастер спорта России по боксу, трехкратный чемпион мира, чемпион Европы, обладатель Кубка мира по кикбоксингу. Владимир Дятчин – российский пловец-«марафонец», чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта России.

Фестиваль будет наполнен спортивными мастер-классами от известных фитнес-тренеров города Липецка. В финале программы состоится розыгрыш ценных призов от партнеров мероприятия.
2 270
#зарядка #акция #ЗОЖ

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ь

11 минут назад
Лучше бы они зарядили Путину !!!
ответить

супер спец кикбоксер Ровшан с аула

21 минуту назад
перчатки строительные за 12 руб да еще одел их обратной стороной
ответить

Еще в рубрике

Липчане посетили «Урок кокеткам»
#театр #премьера #отзывы
Липчане посетили «Урок кокеткам»

4 минуты назад

Общество
Липецкий фестиваль стал призером конкурса «События России»
#фестиваль #конкурс #премия
2
Липецкий фестиваль стал призером конкурса «События России»

48 минут назад

Общество
Время героев уже наступило!
Время героев уже наступило!

сегодня, 14:30

Общество
Еврейская община забрала кусок участка у рембазы «скорой помощи»
12
Еврейская община забрала кусок участка у рембазы «скорой помощи»

сегодня, 14:20

Общество
Жительница Тербунов задолжала свыше 132 млн рублей
#банкрот
5
Жительница Тербунов задолжала свыше 132 млн рублей

сегодня, 13:26

Общество
«Велоночь-2018» в Липецке пройдет по новому маршруту
#велоночь
4
«Велоночь-2018» в Липецке пройдет по новому маршруту

сегодня, 12:30

Общество