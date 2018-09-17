Кикбоксер и пловец зарядят липчан

Всех желающих приглашают на оздоровительную акцию.

18 сентября во Дворце молодежи «Октябрь» состоится фестиваль здорового образа жизни «Зарядись!». Как сообщает администрация учреждения культуры, акция соберет активную, спортивную и творческую молодежь Липецка. Старт фестиваля запланирован на 14:30.



На массовую зарядку в Липецке приглашены именитые спортсмены - Дмитрий Красичков и Владимир Дятчин. Дмитрий Красичков - заслуженный мастер спорта РФ по кикбоксингу, мастер спорта России по боксу, трехкратный чемпион мира, чемпион Европы, обладатель Кубка мира по кикбоксингу. Владимир Дятчин – российский пловец-«марафонец», чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта России.



Фестиваль будет наполнен спортивными мастер-классами от известных фитнес-тренеров города Липецка. В финале программы состоится розыгрыш ценных призов от партнеров мероприятия.