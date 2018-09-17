48 минут назад
Липецкий фестиваль стал призером конкурса «События России»
Фестиваль «Тайны усадьбы» стал призёром Всероссийского конкурса «События России», сообщает клуб культурного развития «Хрустальный слон». Премия «События России» учреждена Национальной ассоциацией специалистов событийного туризма и проводится при поддержке Федерального агентства по туризму.
Презентации проектов-финалистов прошли в Москве, награждение в рамках международной выставки «Отдых». По решению экспертов фестиваль-погружение «Тайны усадьбы» стал победителем, получив третье место в своей номинации, указывает центр событийного туризма Липецкой области.
— Проект «Тайны усадьбы» по-настоящему уникален. И не только потому, что он один из всех представленных реконструирует культурное явление, а не военные события, — считает председатель экспертного совета Сергей Князев. — Он будет полезен везде, где есть необходимость в продвижении территории, связанной с историей русской усадьбы.
Зоозащитница
Игорь