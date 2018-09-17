Липецкий фестиваль стал призером конкурса «События России»

Фестиваль «Тайны усадьбы» стал призёром Всероссийского конкурса «События России», сообщает клуб культурного развития «Хрустальный слон». Премия «События России» учреждена Национальной ассоциацией специалистов событийного туризма и проводится при поддержке Федерального агентства по туризму.

На конкурс Первой всероссийской профессиональной премии «События России» было подано более 400 проектов из самых разных уголков России. В шорт-лист премии решением экспертного совета были включены 159 участников в 17 номинациях. Фестиваль-погружение «Тайны усадьбы» был представлен в номинации «Культура. Военно-исторические и культурные реконструкции». Автором и организатором события выступил Клуб культурного развития «Хрустальный слон» при поддержке Фонда президентских грантов.



Презентации проектов-финалистов прошли в Москве, награждение в рамках международной выставки «Отдых». По решению экспертов фестиваль-погружение «Тайны усадьбы» стал победителем, получив третье место в своей номинации, указывает центр событийного туризма Липецкой области.



— Проект «Тайны усадьбы» по-настоящему уникален. И не только потому, что он один из всех представленных реконструирует культурное явление, а не военные события, — считает председатель экспертного совета Сергей Князев. — Он будет полезен везде, где есть необходимость в продвижении территории, связанной с историей русской усадьбы.

