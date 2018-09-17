Мать шестерых детей оказалась причастна к серии краж у стариков

У подельницы преступницы — четверо детей.

Советский районный суд рассмотрел обвинение в серии краж. На скамье подсудимых оказались мать-одиночка четырех детей и разведенная мать шестерых детей.



Как установил суд, женщины причастны к крупным кражам с незаконными проникновением в жилище. Злоумышленницы обманом проникали в квартиры стариков под видом соцработниц и сотрудниц пенсионного фонда. Одна из подельниц отвлекала внимание, а вторая — шарила по жилью в поисках сбережений. Так, у 84-летней пенсионерки пропали 240 000 рублей, у 82-летней женщины — 30 000 рублей, у 81-летней липчанки - 55 000 рублей, у 77-летней - 6 200 рублей.



Криминальный дуэт сознался в обмане старушек. Женщины раскаялись и частично возместили ущерб. Суд учел как смягчающее обстоятельство наличие несовершеннолетних детей у матерей-одиночек.



Женщин признали виновными по всем эпизодам. Матери четырех детей назначили наказание в виде 3,5 лет условного срока с испытательным сроком в 3 года и два месяца, матери шестерых детей — три года условного заключения с аналогичным испытательным сроком.