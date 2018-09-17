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Мать шестерых детей оказалась причастна к серии краж у стариков

5 596
#кража
1
Мать шестерых детей оказалась причастна к серии краж у стариков

У подельницы преступницы — четверо детей.

Советский районный суд рассмотрел обвинение в серии краж. На скамье подсудимых оказались мать-одиночка четырех детей и разведенная мать шестерых детей.

Как установил суд, женщины причастны к крупным кражам с незаконными проникновением в жилище. Злоумышленницы обманом проникали в квартиры стариков под видом соцработниц и сотрудниц пенсионного фонда. Одна из подельниц отвлекала внимание, а вторая — шарила по жилью в поисках сбережений. Так, у 84-летней пенсионерки пропали 240 000 рублей, у 82-летней женщины — 30 000 рублей, у 81-летней липчанки - 55 000 рублей, у 77-летней - 6 200 рублей.

Криминальный дуэт сознался в обмане старушек. Женщины раскаялись и частично возместили ущерб. Суд учел как смягчающее обстоятельство наличие несовершеннолетних детей у матерей-одиночек.

Женщин признали виновными по всем эпизодам. Матери четырех детей назначили наказание в виде 3,5 лет условного срока с испытательным сроком в 3 года и два месяца, матери шестерых детей — три года условного заключения с аналогичным испытательным сроком.
5 596
#кража
1

Комментарии (5)

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ТИН ПУ

12 минут назад
Эти за реальное преступления отделались испугом, а дед за 3 мешка яблок загремит по полной, Правосудие по ПИПЕЦКИ!
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777

23 минуты назад
Вот эти нелюди и размножаются. И плодят себе подобных...
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Пашинян

52 минуты назад
Ничего скоро они бабками станут , в 14 дочурки их родят , от 15 -летних мужей !
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Пашинян

53 минуты назад
И пошли они РАБОТАТЬ дворниками ! А , что , цыгане работяги , вчера только видел , как одна с ребёнком грудным по салонам автобусов ходила , говорит , РАБОТА у меня такая ПОПРОШАЙНИЧАТЬ !
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Пашинян

55 минут назад
Правильно , цыганьё сглаз на судей наложили ! "Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!"
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