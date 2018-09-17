Происшествия

49 минут назад

Убийца развез по селу на санках трупы

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#убийство #драка #оскорбление
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Убийца развез по селу на санках трупы

Парень за один вечер забил насмерть двух человек.

Данковский городской суд рассмотрел обвинение в отношении 19-летнего жителя Липецкой области. Молодого человека привлекли к ответственности за жестокие побои, которые унесли жизни двух человек.

Как установил суд, все преступления было совершены в селе Березовка Данковского района 17 февраля 2018 года. В тот день двое пенсионеров, любителей спиртного, собрались в доме подсудимого и его матери, куда их пригласила женщина. Все собрались за столом с выпивкой. Конфликт между подсудимым и его оппонентами возник из-за того, что пьяные мужчины в разговоре оскорбили мать парня.

Разъяренный грубыми словами сын бросился на собутыльников и забил их до смерти голыми руками и ногами. Первый из обидчиков матери скончался в доме соседа, где пытался спрятаться, второй — в соседней от застолья комнате. Их трупы участники пьянки обнаружили только к утру 18 февраля. Тела погрузили на санки. Одно из них бросили в селе, второе убийца довез до трассы Данков-Воскресенское и скинул в овраг. Преступника вычислили и задержали на следующий день.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся. Он указал, что всему виной — алкоголь. Суд при определении наказания учел смягчающие обстоятельства — явку с повинной, противоправность поведения потерпевших, явившихся поводом для преступления, молодой возраст и состояние здоровья подсудимого. Обстоятельством, отягчающим наказание, стало то, что парень совершил преступления в состоянии опьянения.

Суд приговорил молодого человека к 12 годам заключения в колонии строгого режима.
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#убийство #драка #оскорбление
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