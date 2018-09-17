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50 минут назад

Украина разорвала договор о дружбе с Россией

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#Украина #Россия
Украина разорвала договор о дружбе с Россией

Украинский лидер Пётр Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе с Россией. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБУ) о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией (его еще называют «Большим договором»).

Договор был подписан в 1997 году и продлевался на 10 лет 1 октября 2008 года. Господин Порошенко ранее говорил, что договор формально не расторгается, а «прекращает свое действие в связи с непродлением», - пишет "Коммерсантъ".

Изначально МИД Украины не поддерживал идею разрыва «Большого договора». В ведомстве утверждали, что, разорвав договор, Украина не сможет подать на Россию в Международный суд ООН в Гааге за его нарушение.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной подписан в Киеве 31 мая 1997 года президентами Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой. Верховная рада ратифицировала его 14 января 1998 года, а ратификация в российском парламенте затянулась еще на год.

Всего в документе 41 статья. Он, в частности, гласит, что стороны:

— уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ;

— обеспечивают защиту этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств на своей территории;

— прилагают усилия к тому, чтобы урегулирование всех спорных проблем осуществлялось исключительно мирными средствами;

— не позволят использовать свою территорию в ущерб безопасности другой стороны;

— развивают свои отношения в сфере военного, военно-технического сотрудничества, транспорта, таможни, культуры, СМИ, туризма, спорта и других сферах;

— сотрудничают в области образования, науки и техники, поощряют обмен специалистами;

— защищают права своих граждан, проживающих на территории другой страны;

— сотрудничают в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и др.
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#Украина #Россия

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