Общество

48 минут назад

Жительница Тербунов задолжала свыше 132 млн рублей

3 566
#банкрот
Жительница Тербунов задолжала свыше 132 млн рублей

Женщину признали банкротом.

Арбитражный суд Липецкой области признал жительницу Тербунов банкротом. Женщина сама заявила в суд о своей финансовой несостоятельности.

Как указано в материалах суда, за банкротом числится долг в 132 162 900 рублей. Рассчитаться с кредиторами жительница Липецкой области не может. Известно, что женщина была учредителем двух компаний. Первая — раньше занималась строительством в Липецке, вторая — оценкой рисков и ущерба в Тербунах. Обе организации уже ликвидированы.

Из материалов дела следует, что женщина не работает и не получает никакого дохода, соответственно, суд не может утвердить план реструктуризации долгов. В таком случае банкрота ждет реализация имущества. Найти и продать имущество и активы женщины — забота финансового управляющего. Ему дан срок до 10 января 2019 года.
3 566
#банкрот

Комментарии (3)

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Наставник BOMZHa

8 минут назад
Ну так впереёд!!! Знаешь что и как делать. Нечего сидеть ныть за клавиатурой.
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ALEX

8 минут назад
ТЕРБУНЫ РУЛЯТ !!!!
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BOMZH

23 минуты назад
Неплохо. Набрал кредитов, закрыл фирмы и на банкротство подал. И можно до конца дней ничего не делать ))) Имущества там управляющий не найдет. Все на дочках-сынках. Зато простой народ за штраф в 500р или задолженность по электроэнергии в 1000р будут жучить до последнего.
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