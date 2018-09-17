Жительница Тербунов задолжала свыше 132 млн рублей

Женщину признали банкротом.

Арбитражный суд Липецкой области признал жительницу Тербунов банкротом. Женщина сама заявила в суд о своей финансовой несостоятельности.



Как указано в материалах суда, за банкротом числится долг в 132 162 900 рублей. Рассчитаться с кредиторами жительница Липецкой области не может. Известно, что женщина была учредителем двух компаний. Первая — раньше занималась строительством в Липецке, вторая — оценкой рисков и ущерба в Тербунах. Обе организации уже ликвидированы.



Из материалов дела следует, что женщина не работает и не получает никакого дохода, соответственно, суд не может утвердить план реструктуризации долгов. В таком случае банкрота ждет реализация имущества. Найти и продать имущество и активы женщины — забота финансового управляющего. Ему дан срок до 10 января 2019 года.